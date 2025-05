Mode- en technologiesector bundelen krachten voor traceerbaarheid in mode

Steeds meer modemerken slaan de handen ineen met technologiebedrijven voor de komst van het Digital Product Passport (DPP). Dit digitale paspoort moet consumenten en producenten inzicht geven in waar een product vandaan komt, hoe het is gemaakt en wat de circulaire opties zijn (hoe het hergebruikt of gerepareerd kan worden). In 2027 wordt het DPP verplicht voor nieuwe producten in de EU, volgens de laatste informatie van het kennisplatform GS1 Nederland.

Het Scandinavische accessoiremerk Ask Scandinavia laat in een persbericht weten klaar te zijn voor de nieuwe wetgeving. In samenwerking met techbedrijf Tree, een platform dat blockchain gebruikt om data op te slaan, lanceert het merk op 23 mei tijdens Fashion in Helsinki hun eerste DPP gekoppeld aan de Nova Tote. Deze tas is gemaakt van Spinnova-vezels en geverfd met indigo op basis van koffieresten. Via een QR-code kunnen bezoekers de volledige reis van de tas volgen, van grondstof tot eindproduct.

Ask Scandinavia voert het DPP direct in voor alle nieuwe producten, en dus niet als tijdelijke pilot. Volgens Anette Cantagallo, Sustainability Director bij het merk, draait het niet alleen om wetgeving: “Transparantie is voor ons een bewuste strategie. Door het volledige verhaal van een product te delen, willen we het vertrouwen van consumenten versterken.”

Tech en mode slaan handen ineen voor DPP

Ook andere merken werken aan soortgelijke oplossingen. Zo lanceerde het Noorse modemerk Holzweiler eerder al een DPP in samenwerking met traceerbaarheidsspecialist Trimco Group en softwarebedrijf Kezzler. “Onze klanten hebben het recht om te weten welke weg elk kledingstuk heeft afgelegd,” aldus Line Staxrud Eriksen, CSR Manager bij Holzweiler.

Volgens experts zoals Jake Hanover van Avery Dennison is de introductie van het DPP een kans om vertrouwen en transparantie in de mode-industrie te vergroten. “Met het DPP krijgen consumenten beter inzicht in wat ze kopen, wat bijdraagt aan duurzamere keuzes en een circulaire toekomst.”

De verwachting is dat steeds meer merken dit voorbeeld zullen volgen — niet alleen vanwege aankomende regels, maar ook om in te spelen op de groeiende vraag naar eerlijke en duurzame mode.