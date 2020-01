Modemerk Didi in surseance

Nederlands modemerk Didi heeft uitstel van betaling gekregen, zo blijkt uit documenten op Rechtspraak.nl. De voorlopige surseance is uitgesproken over Didi Fashion BV op 6 januari, zo blijkt uit de documentatie.

Op 31 maart zal een crediteurenvergadering plaatsvinden. De surseance heeft betrekking op 81 winkels, zo blijkt uit de documentatie. Er zijn twee bewindvoerders aangesteld, meneer Le Belle en meneer Wolfswinkel. Beiden zijn op dinsdagmiddag niet telefonisch bereikbaar. De surseance is uitgesproken over Didi Fashion BV, Didi Fashion Services, Didi Holding BV en Didi Huur BV.

Didi bestaat dit jaar veertig jaar. Begin 2011 introduceerde het merk een nieuw motto: pretty different. Dit motto is tegenwoordig te vinden op de gevel van alle winkels. Het damesmodemerk richt zich op de vrouw die zelfverzekerd en zelfbewust is en er toe wil doen. “Een echt Didi-ontwerp kenmerkt zich dan ook door middel van authenticiteit, net een ander kleurenschema dan andere merken en de bijzondere details en patronen,” aldus art director Katja Berest in 2017 in een interview met FashionUnited.

De website van Didi is op dinsdagmiddag uit de lucht. Een melding wordt weergegeven dat de webshop tijdelijk niet bereikbaar is. Vorig jaar februari introduceerde Didi nog een vernieuwde concept store. Met het nieuwe concept wil Didi een jongere doelgroep trekken en het moet een warm gevoel bieden waarbij ervaring centraal staat.

Beeld: Didi