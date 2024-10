Moederbedrijf Uniqlo overschrijdt verhoogde winstprognose in boekjaar 2024

Fast Retailing Co. Ltd, het moederbedrijf van Uniqlo, verhoogde de winstprognoses voor het boekjaar 2024 en dat was niet onterecht. Hoewel het bedrijf een nettowinst verwachtte van 365 miljard yen, schrijft Fast Retailing een winst van 371,9 miljard yen in de boeken. Verder groeit de operationele winst naar recordhoogte en wordt de omzetgrens van 3 miljoen overschreden, zo blijkt uit het financiële jaarrapport.

Procentueel komt de winstgroei van Fast Retailing neer op 25,6 procent. De operationele winst nog harder. Hier wordt een stijging van 31,4 procent genoteerd, waarbij dit een bedrag oplevert van ruim 500 miljard yen (3 miljard euro).

Uniqlo behaalt 'scherpe omzetgroei' in Europa

De omzet van het bedrijf stijgt met 12,2 procent naar 3,1 biljoen yen (19 miljard euro). Uniqlo behaalt internationaal de grootste omzet. De Japanse moderetailer genereert 1,7 biljoen yen omzet op de internationale markt. In het jaarrapport wordt gesproken over een ‘scherpe omzetgroei’ in Europa, Noord-Amerika en Zuidoost Azië, India en Australië. Procentueel groeit de omzet met 19,1 procent. De thuismarkt van het modemerk is goed voor 932,2 miljard yen.

Ook de verkopen van de GU-merken zitten in de lift. Hier boekt het bedrijf een omzetplus van 8,1 procent en een omzet van 319,1 miljard yen. De ‘Global Brands’ schrijven in boekjaar 2024 een omzetdaling van twee procent in de boeken.

Vooruitkijkend op boekjaar 2025 verwacht Fast Retailing een omzet van 3,4 miljoen yen. Dit markeert een stijging van 9,5 procent. Het operationele resultaat zal met zo’n 5,8 procent stijgen naar 530 miljard yen en de winst moet uitkomen op 385 miljard yen.