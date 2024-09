Clare Waight Keller wordt algemene creatief directeur Uniqlo

Meer dan alleen Uniqlo:C. Ontwerper Clare Waight Keller is niet alleen verantwoordelijk voor de lijn Uniqlo:C, maar wordt nu ook algehele creatief directeur bij Uniqlo. Ze wordt hierdoor verantwoordelijk voor de hoofdcollectie, inclusief de mannencollectie - zo is te lezen in een persbericht. Haar invloed is al te zien vanaf de FW24-collectie.

Clare Waight Keller, creatief directeur van Uniqlo, zegt: “De samenwerking met Uniqlo in de afgelopen twee jaar was zeer indrukwekkend. Uniqlo is een innovatief bedrijf dat in staat is om uitzonderlijke producten te creëren. Door met het team te werken kon ik diep in het merk duiken en de toekomst zien die ze aan het creëren zijn. Betrokken zijn bij de ontwikkeling van LifeWear is erg spannend en een eer voor mij."

Waight Keller was hiervoor onder andere creatief directeur bij modehuizen Givenchy en Chloé.

Tadashi Yanai, Fast Retailing Chairman, President en CEO, zegt: “We zijn er trots op Clare Waight Keller te verwelkomen als Creative Director bij Uniqlo. Naast haar uitzonderlijke originaliteit en schat aan ervaring, was ik vooral onder de indruk van haar scherpe gevoel voor evenwicht dat het perspectief van de klant nooit uit het oog verliest. Ik ben ervan overtuigd dat we met haar de ontwikkeling van LifeWear, de ultieme everyday wear, verder kunnen blijven ontwikkelen.” Yukihiro Katsuta, Fast Retailing Group Senior Executive Officer en Head of R&D voor Uniqlo, vult aan: “Clare Waight Kellers werk met Uniqlo:C heeft mij ervan overtuigd dat zij een van de weinige ontwerpers ter wereld is die een hoge mate van balans weet te bereiken tussen design en merchandising. Ik geloof dat de ervaring, kennis en vaardigheden die ze heeft opgedaan op basis van een sterke esthetische gevoeligheid en intellect de wereld van Uniqlo LifeWear enorm zullen verrijken”.