My Jewellery groeit door: investering in magazijn van 10.000 vierkante meter

Het Nederlandse kleding- en sieradenmerk My Jewellery investeert in een magazijn van 10.000 vierkante meter om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Het pand, dat in Den Bosch wordt gebouwd, opent deze zomer. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend in een persbericht.

Dat het goed gaat met My Jewellery is niets nieuws. Onlangs opende het merk haar eerste winkel in Duitsland en vorig jaar zijn er vier winkels in België bij gekomen. Daarmee staat de teller op 26 winkels. Oprichter Sharon Hilgers (33) is, met een geschat vermogen van 45 miljoen euro, de hoogst genoteerde vrouw in de top 100 Jonge Miljonairs van Quote. Ook is ze houder van de prestigieuze titel 'EY Entrepreneur of the Year’.

Het magazijn heeft een groen karakter. Het krijgt het 'Breeam'-keurmerk; een certificaat voor het realiseren van een duurzaam gebouw met minimale milieu-impact. Binnen dit keurmerk zijn verschillende scores haalbaar, zoals Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. Welke score het magazijn van My Jewellery krijgt, is niet bekend.