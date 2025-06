My Jewellery krijgt investering van Freshstream voor internationale groei

Sieraden- en lifestylemerk My Jewellery krijgt een nieuwe investeerder. Freshstream Investment Partners, een Europees investeringsfirma, stapt in om de internationale groei te versnellen. De investeerder werkt samen met oprichter en CEO Sharon Hilgers en CFO/CTO Vilmar Bliekendaal. De focus ligt op uitbreiding in Duitsland, Frankrijk en andere Europese landen. Dit meldt het FD als eerste.

In december vorig jaar berichtte het FD dat My Jewellery in gesprek was met diverse investeringsbedrijven. Het bedrijf stond er naar verluidt open om een minderheids- of meerderheidsbelang van de onderneming te verkopen.

Volgens het FD past de investering van Freshstream Investment Partners bij de strategie van Freshstream om samen te werken met succesvolle ondernemers en families. Het bestuur van My Jewellery wordt versterkt met nieuwe, niet-uitvoerende leden. Hilgers en Bliekendaal blijven het bedrijf leiden. De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Het Nederlandse familiebedrijf My Jewellery, opgericht in 2011, is uitgegroeid tot internationale speler. Het bedrijf behoort als enige Nederlandse (mode)bedrijf tot de top 20 van de eerste editie van ‘The Financial Times Europe’s Long Term Growth Champions 2025 Special Report’. De ranglijst bestaat uit 300 Europese bedrijven die hun omzetgroei hebben vastgehouden, ondanks zorgen over de economische dynamiek binnen Europa. Het merk heeft meer dan veertig winkels in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. De omzet van het merk bedroeg in 2023 ruim 77 miljoen euro.

FashionUnited heeft contact gezocht met My Jewellery voor meer informatie.