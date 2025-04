My Jewellery versnelt expansie in Duitsland

De Nederlandse sieraden- en lifestyleketen My Jewellery opent twee nieuwe winkels in Duitsland.

Het bedrijf plant nieuwe verkoopoppervlakten in Münster en Heidelberg, deelde My Jewellery vrijdag op LinkedIn mee. De winkels zullen dit jaar nog hun deuren openen.

“Onze groei in Duitsland was tot nu toe veelbelovend en we kunnen niet wachten om deze dynamiek voort te zetten door onze onmiskenbare My Jewellery-ervaring naar steden over de grens te brengen”, aldus het bericht.

My Jewellery breidde in september 2022 voor het eerst uit met een fysieke winkel naar Duitsland. Destijds opende het merk een winkel in Keulen.

Naast Duitsland is het merk ook in de thuismarkt en in België met eigen zaken vertegenwoordigd. Begin deze maand vierde My Jewellery met een nieuwe locatie in het Belgische Hasselt de 40e boetiek. Dit jaar wil het merk ook in Frankrijk groeien.

My Jewellery bouwt haar partnernetwerk ook in de groothandel verder uit en sloot onlangs nieuwe partnerschappen met Magasin du Nord in Denemarken en L&T in Duitsland.