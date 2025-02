My Jewellery opent zes nieuwe ateliers in Nederland en België

Na het grote succes van het eerste My Jewellery Atelier in Den Bosch, breidt het sieradenmerk het concept dit jaar verder uit. Dit jaar opent My Jewellery zes nieuwe ateliers in Nederland en België, te beginnen met de opening van de eerste vestiging in Breda op 22 februari. Deze creatieve hubs bieden klanten de mogelijkheid om hun sieraden niet alleen te laten repareren, maar ook te personaliseren en zelfs zelf te ontwerpen. Dit meldt My Jewellery in een persbericht.

Creativiteit centraal

Het eerste Atelier in Den Bosch bleek succesvol. “Ons eerste Atelier was zo’n succes en het is zo mooi om te zien hoe sieraden maken echt kan verbinden, dat we daar op verder wilden bouwen,” deelt Sharon Hilgers, eigenaresse van My Jewellery in het persbericht. “Ons Atelier is een creatieve spot waar iedereen langs kan komen om te verbinden, creatief bezig te zijn en te ontspannen in een inspirerende omgeving.”

De nieuwste vestiging in Breda, gelegen aan de Veemarktstraat 35, is onderdeel van de tweede, grotere boutique die My Jewellery eerder in de stad opende. Hier kunnen klanten niet alleen de bekende sieraden, kleding en accessoires shoppen, maar nu ook een cadeau laten personaliseren, sieraden laten repareren of hun eigen unieke sieraad creëren. Het Atelier biedt ruimte voor 24 klanten, die samen aan tafel hun creativiteit kunnen uiten.

“My Jewellery is ontstaan uit mijn passie voor sieraden én sieraden maken, en dat wil ik nu ook echt delen met onze klanten. Dus iedereen is welkom om creatief bezig te zijn en nieuwe connecties te maken!” aldus Hilgers.

Internationale ambities

My Jewellery begon in 2011 als een Nederlandse webshop. Nu is het een succesvol retailmerk met inmiddels 38 boutiques verspreid over Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Recent opende het merk zelfs een winkel in Parijs, een persoonlijke droom van Hilgers die werkelijkheid werd. De uitbreiding van My Jewellery Atelier komt op een moment van sterke groei. In 2023 behaalde het bedrijf een omzet van ruim 77 miljoen euro. Daarnaast blijft My Jewellery vasthouden aan de strategie om internationaal uit te breiden.

My Jewellery Atelier Breda, Veemarktstraat 35, 4811 ZC Breda