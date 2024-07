My Jewellery boekt meer omzet in 2023, winst neemt weer toe

My Jewellery ziet haar omzet in boekjaar 2023 opnieuw stijgen. Ook het resultaat na belastingen zit dit jaar weer in de lift, zo blijkt uit de gedeponeerde jaarrekening. Dit komt na een jaar waarin het resultaat na belastingen werd gehalveerd.

Het Nederlandse modemerk noteert een omzet van ruim 77 miljoen euro. Het bedrijf schrijft hiermee een groei van 6 procent in de boeken. Wie dieper in het jaarverslag duikt, ziet dat Nederland nog steeds de meeste omzet oplevert voor My Jewellery. De thuismarkt is goed voor 68,9 miljoen euro in 2023. België staat op de tweede plaats. Hoewel de omzet hier iets afneemt, is het afzetgebied goed voor 5,7 miljoen euro. In Duitsland genereerde het merk een omzet van 1,9 miljoen euro. Op deze markt opent My Jewellery binnenkort haar tweede winkel in Berlijn. Verder is de onderneming nog actief in Frankrijk, Oostenrijk en Zweden.

Het bedrijfsresultaat groeit van 2,7 miljoen euro naar 4,2 miljoen euro. Het resultaat na belastingen zit ook weer in de lift. My Jewellery kampte in 2022 met een halvering, waardoor het resultaat van 3,4 miljoen naar 1,7 miljoen euro zakte. In 2023 maakt het resultaat weer een ommekeer en wordt er 3 miljoen euro genoteerd. Dit jaar drukten hogere overheadkosten en investeringen in personeel (gestegen loonkosten), winkels en software het hardst op de winst.

My Jewellery zet in op groei in 2023

Dat winkels een grote kostenpost voor My Jewellery in 2023 zijn, is geen verrassing. Het modemerk breidt snel uit, nationaal en internationaal. Volgens de website telt het merk nu 40 winkels, terwijl dat er een jaar geleden nog 30 waren.

My Jewellery opent in augustus de deuren van haar tweede winkel in de Duitse hoofdstad. Eerder dit jaar opende het merk haar eerste My Jewellery Atelier in ‘s-Hertogenbosch, haar eerste Franstalige boetiek in Brussel én haar allereerste winkel in Frankrijk. De “kleine boetiek”, zoals oprichter Sharon Hilgers de winkel zelf omschrijft, bevindt zich in de levendige Parijse wijk, Le Marais. “Het is altijd mijn grootste droom geweest om een kleine boetiek in de dromerige straten van Parijs te openen. 2024 is nu al het beste jaar ooit en we zijn nog maar halverwege!” Dat belooft veel goeds voor het komende jaar.

My Jewellery begon als sieradenmerk, maar breidde al snel uit met kleding. Haar winkels in Nederland hebben dan ook een grotere focus op kleding, maar de boetieks in het buitenland zetten juist de sieraden in de schijnwerpers. Het merk wil dan ook vanuit de core verder groeien, aldus Hilgers in 2022.