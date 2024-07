My Jewellery breidt verder uit en opent tweede Duitse boetiek in Berlijn

My Jewellery verovert in augustus de Duitse hoofdstad. Het Nederlandse merk opent op 24 augustus de deuren van haar tweede boetiek in Berlijn, zo bevestigt My Jewellery aan FashionUnited.

De boetiek telt 102 vierkante meter en bevindt zich op de Rosenthaler Straße 33 in Berlin-Mitte. Het is de tweede My Jewellery-boetiek in Duitsland - de eerste opende in Keulen in 2022.

My Jewellery timmert flink aan haar internationale expansie. Deze maand opende het Nederlandse merk namelijk de deuren van haar eerste boetiek in Frankrijk. My Jewellery geeft in een persbericht dan ook aan dat de winkelopeningen in Berlijn en Parijs haar aanwezigheid op de Duitse en Franse markt versterken.