Nederland haalt 358 miljoen euro op middels crowdfunding in eerste helft 2021

In de eerste helft van 2021 is in Nederland meer dan 358 miljoen euro gecrowdfund, dat blijkt uit cijfers van crowdfunding.nl. Het crowdfundbedrag van dit jaar is ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode verdubbeld. In de eerste helft 2020 haalde Nederland 178 miljoen euro op.

Het totaal bedrag is te onderscheid in verschillende categorieën: maatschappelijke projecten, creatieve projecten, ondernemingen en consumentenleningen. Ondernemingen haalden in de eerste helft van 2021 in totaal 320,1 miljoen euro op via crowdfunding. Het gemiddelde bedrag dat opgehaald werd per onderneming bedraagt zo’n 260.000 euro. Maatschappelijke projecten haalden 16,1 miljoen euro op, consumentenleningen 13,6 miljoen euro en creatieve projecten 8,2 miljoen euro.

Ook bedrijven in de modebranche hebben de eerste helft van 2021 gebruik gemaakt van crowdfundingen. Zo haalde lederwarenbedrijf Mutsaers 185.000 euro op met een crowdfunding via CrowdAboutNow. Het bedrijf zette het bedrag in om internationaal uit te breiden. Daarnaast startte Manufy, het platform voor duurzame kledingproductie in Europa, een crowdfundingsactie. De Nederlandse start-up ging in september 2020 live voor producenten en in december 2020 voor kledingmerken. Manufy zet de crowdfunding in op drie manieren: als marketingtool, om de doelgroep bij het platform te betrekken en om geld te genereren voor verdere ontwikkelingen. Manufy heeft op dit moment ruim 262.000 euro binnengehaald met nog twee dagen op de teller.

Crowdfunding heeft verschillende financieringsvormen: donatie, rewards, lening, converteerbare lening en aandelen. Crowdfunding wordt steeds populairder, waardoor ook de regelgeving groeit. Zo hebben crowdfunding platforms die zich op financiering met financieel rendement richten binnenkort een vergunning nodig om hun activiteiten aan te kunnen bieden, zo is te lezen op de website. Die regelgeving komt voort uit een Europese verordening die voor alle lidstaten geldt.