Nieuw Europees netwerk voor textielafvalbeheer stimuleert circulaire beschermende werkkleding

Resortecs en Sioen werken samen aan de oprichting van een Europees netwerk voor het beheer van textielafval van werkkleding. Resortecs, een recyclingbedrijf gespecialiseerd in demontage dat samenwerkt met merken zoals Decathlon en H&M, heeft Sioen gekozen als partner vanwege zijn expertise in technisch textiel.

Deze samenwerking tussen de demontagespecialist en kenner van technisch textiel markeert een belangrijke stap naar circulariteit in de textielbranche. Beschermende werkkleding is namelijk moeilijk te recyclen door verschillende technische factoren. Veel kleding is ontworpen met versterkingen en speciale coatings bijvoorbeeld, voor duurzame bescherming. Bovendien zijn elementen zoals ritsen, knopen en andere bevestigingsmiddelen meestal gemaakt van verschillende materialen waardoor het scheiden tijdrovend en duur kan zijn.

Resortecs en Sioen willen de norm uitdagen

Het netwerk moet fabrikanten van werkkleding, recyclers en overheidsinstanties samen een efficiënte en financieel haalbare oplossing voor circulair textielafvalbeheer bieden, zo blijkt uit een persbericht van Resortecs. Cédric Vanhoeck, CEO en mede-oprichter van Resortecs, deelt: “We dagen de normen in de industrie uit. Veel mensen denken dat circulair ontwerp niet samengaat met veiligheidsnormen, maar wij bewijzen het tegendeel. Innovatie is essentieel voor een duurzamere toekomst zonder technische compromissen.”

Centraal aan het netwerk ligt de met hitte-oplosbare Smart Stitch™-naaidraden. De Smart Disassembly™-lijn, die eind 2025 in België wordt gelanceerd, heeft een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 3000 ton. Het doel is om in de komende drie jaar meer dan een half miljoen volledig recyclebare kledingstukken te produceren.

Door de expertise van Sioen in technisch textiel en de ontwerpbenadering 'Design-for-Disassembly' (DfD) van Resortecs, kunnen producenten circulaire werkkleding creëren die zowel veilig is voor werknemers als goed voor het milieu.

Resortecs en Sioen ontwikkelen Europees netwerk voor circulair textielafval Credits: Met dank aan Magdalena Zapryanova

Resortecs werkt samen met een aantal toonaangevende merken. Zo maakte het bedrijf eerder dit jaar bekend dat zij samen met Decathlon recyclebare badmode produceren, waarbij technologie voor automatische demontage wordt toegepast.

Nu slaat de demontagespecialist zijn hand ineen met Sioen voor circulaire werkkleding. Het nieuwe Europese netwerk voor textielafvalbeheer voor beschermende werkkleding beperkt zich niet tot de Benelux en Frankrijk. Vanhoeck voegt toe: “We zijn actief op zoek naar andere marktleiders in regio's zoals DACH, het Iberisch Schiereiland en Scandinavië om de Europese textielindustrie nieuw leven in te blazen.”