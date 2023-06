Nieuwe CEO voor Stitch Fix na uitdagende paar maanden

Personal shopping en styling service Stitch Fix, Inc. benoemt Matt Baer als nieuwe CEO, dat meldt het bedrijf in een persbericht. De interim-CEO en oprichter van het bedrijf, Katrina Lake, zal aanblijven in haar rol als uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur.

Baer werkte eerder als hoofd Customer & Digital Officer bij Macy's, Inc.. Hiervoor was hij vice president e-commerce bij Walmart.com.

"Ik ben ongelooflijk enthousiast om bij Stitch Fix aan de slag te gaan als CEO”, deelt hij in het persbericht. “Als iemand met retail in mijn DNA heb ik al lang bewondering voor wat Katrina heeft opgebouwd met Stitch Fix - het samenvoegen van AI met stylisten. Mensen zijn op zoek naar een betere manier om er goed uit te zien en zich goed te voelen. Stitch Fix is uniek gepositioneerd om hen dat te bieden. Ik kijk ernaar uit om (...) mijn jarenlange ervaring in het opbouwen en opschalen van retailbedrijven in te zetten voor een duurzame toekomst van winstgevende groei."

Lake vervolgt: "Met Matt als onze CEO, naast ons ervaren managementteam, en met de voortdurende toewijding, passie en expertise van het hele Stitch Fix-team, ben ik ervan overtuigd dat we kunnen blijven voortbouwen op ons belangrijke concurrentievoordeel in het gebruik van gegevens en stylisten om de meest persoonlijke ervaring in de branche te leveren en groei voor de toekomst te stimuleren."

Het gaat al een tijdje minder goed met Stitch Fix. Afgelopen maart boekte het bedrijf nog een omzetkrimp van twintig procent over het tweede kwartaal van boekjaar 2023. Met dit resultaat schrijft Stitch Fix 65,6 miljoen dollar in rode cijfers, omgerekend 62,2 miljoen euro.

Enkele weken daarvoor, in januari, werd bekend dat de voormalige CEO, Elizabeth Spaulding, opstapte. Ook kondigde Stitch Fix toen aan twintig procent van de banen te schrappen en een distributiecentrum te sluiten. Halverwege 2022 schrapte Stitch Fix ook al vijftien procent van de banen.