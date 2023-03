Omzet Stitch Fix, Inc. daalt met 20 procent in tweede kwartaal FY 2023

De online styling service Stitch Fix, Inc. behaalt een netto-omzet van 412,1 miljoen dollar (319 miljoen euro) in het tweede kwartaal van boekjaar 2023, dat maakt het bedrijf bekend in een financiële update. Dit resultaat staat gelijk aan een daling van twintig procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Met dit resultaat schrijft het bedrijf 65,6 miljoen dollar in rode cijfers, omgerekend 62,2 miljoen euro. Ook het aantal actieve klanten kent in het tweede kwartaal een daling. Stitch Fix ziet het aantal actieve klanten dalen met 445 duizend naar 3,57 miljoen. Dat is een daling van 11 procent op jaarbasis. Daarmee zakt ook de omzet per actieve klant naar een bedrag van 516 dollar (490 euro), een daling van 6 procent.

Voor het derde kwartaal verwacht de CEO een netto-omzet tussen de 385 miljoen dollar (365,3 miljoen euro) en 395 miljoen dollar (374,8 miljoen euro). Dat komt neer op een daling van twintig procent op jaarbasis. Lake voorspelt voor de aangepaste EBITDA dat deze rond de vijf miljoen dollar (4,7 miljoen euro) zal liggen.