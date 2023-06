Nieuwe CEO voor The Kooples

Anne-Laura Couplet is de nieuwe CEO van het Franse kledingmerk The Kooples, dat meldt MF Brands Group in een statement.

Couplet treedt in de voetsporen van haar voorganger Marie Schott, die begin 2021 aantrad.

De nieuwe CEO zal zich volgens WWD met name gaan focussen op verdere uitbreiding van de Franse en internationale tak van The Kooples.

Ze begon haar carrière in de mode in 1998 bij het Franse label Armor Lux. Recentelijk was ze CEO van Paule Ka, en daarvoor bij Burton of London.

In het persbericht prijst Thierry Guibert, CEO van MF Brands, haar "leiderschapskwaliteiten, inzicht in producten en organisatorische vaardigheden, die essentieel zullen zijn voor het verhogen van de wenselijkheid en de prestaties van het merk."

The Kooples valt sinds 2019 onder het portfolio van MF Brands Group, eigenaar van onder andere Lacoste, Aigle en Gant.