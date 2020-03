Nieuwe klanten voor de schoenenwinkel van Julia

Julia legt haar ziel en zaligheid in haar eigen zaak, een schoenenwinkel waar ze kwaliteit voorop zet. De winkel ziet er geweldig uit, de collectie is op orde en onlangs heeft zij het assortiment uitgebreid met trendy tassen. Een paar maanden na de opening is de toestroom van nieuwe klanten echter opgedroogd. Veel klanten komen regelmatig terug, maar nieuwe klanten weten de weg (nog) niet te vinden. En wil Julia met haar winkel overleven, dan zijn nieuwe klanten toch wel noodzakelijk. Tijd dus om op onderzoek uit te gaan en een plan te maken.

Julia hoort collega concurrenten praten over verkopen via een marktplaats als Bol.com en Amazon. Daar gaat ze allereerst eens naar kijken. Een vaste klant vroeg laatst of zij haar VVV Cadeaukaart kon gebruiken bij de aanschaf van die mooie tas. Misschien moet ze dat ook maar eens onderzoeken.

Goed, op onderzoek uit. Verkopen via Bol.com kost commissie, een deel vast en een deel variabel. De vaste commissie is momenteel €0,83, het variabele deel is voor schoenen 13,22% van de verkoopprijs. Een paar schoenen van €129,- verkopen via Bol.com kost dus €17,88.

Verkopen via Amazon dan. Daar ligt de verkoopcommissie tussen de 10 en 15%. Dat betekent dat de verkoopkosten tussen €12,90 en €19,35 liggen. Daarnaast vraagt Amazon een maandelijkse bijdrage van €39. Stel nu dat een klant dit paar schoenen in de winkel van Julia koopt en bij het afrekenen haar VVV Cadeaukaart gebruikt. Op de kaart staat een saldo van €30, de rest van het bedrag betaalt de klant met pin. De verkoopkosten zijn nu 10% van €30 = €3. Om het betalen met VVV Cadeaukaarten technisch mogelijk te maken, betaalt ze eenmalig € 49,95 aansluitkosten.

In een overzicht:

Julia weet wel welke methode ze als eerste gaat proberen. Natuurlijk, de VVV Cadeaukaart! Want in ruil voor het accepteren van de VVV Cadeaukaart krijgt ze veel aandacht voor haar winkel. Miljoenen kaarthouders kijken op de website om te zien waar ze hun tegoed kunnen uitgeven. Daar vinden ze dus ook de winkel van Julia.

Na drie maanden maakt Julia de balans op; ze heeft tientallen klanten met een VVV Cadeaukaart in haar winkel gehad en heel veel positieve reacties.

Sluit jouw winkel ook aan als acceptant van de VVV Cadeaukaart en profiteer van de zichtbaarheid voor je winkel. Daarmee boor je een nieuwe klantengroep aan en kun je rekenen op meer aandacht voor jouw winkel. Winkeliers die de VVV Cadeaukaart accepteren zijn positief over het gebruik: Marjolijn Meynen, Directeur Marketing & Communicatie van Bijenkorf: "Al jarenlang ontvangen wij veel nieuwe klanten als zij hun VVV Cadeaukaart bij ons besteden."

