Nike-aandelen stijgen na aankondiging samenwerking met Skims

Sinds de aankondiging van NikeSkims, een nieuw sportkledingmerk gericht op vrouwen, ziet Nike (NYSE: NKE) een flinke stijging in zijn aandelenkoers. Analisten melden dat de Amerikaanse beurs positief reageert op de samenwerking tussen de sportmodegigant en Kim Kardashians shapewearmerk Skims.

Na de bekendmaking stegen de aandelen van Nike met 6,2 procent, waarmee het bedrijf de grootste stijger werd binnen de Dow Jones Industrial Average, zo meldt Sports Business journal. NikeSkims wordt dit voorjaar gelanceerd in de VS en zal bestaan uit sportkleding, schoenen en accessoires, zo blijkt uit het persbericht.

Opvallend is dat dit de eerste keer is dat Nike samenwerkt met een extern bedrijf om een geheel nieuw merk op de markt te brengen.

Nike hoopt op een keerpunt na tegenvallende resultaten

De samenwerking komt op een cruciaal moment voor Nike, dat kampt met toenemende concurrentie en teleurstellende financiële resultaten in de afgelopen kwartalen. Nike, Inc. rapporteerde in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 een omzet van 11,6 miljard dollar (10,5 miljard euro), een daling van 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De nettowinst zakte met 28 procent naar 1,1 miljard dollar. In een poging om het tij te keren, haalde het bedrijf in september 2024 topman Elliot Hill terug als CEO.

Grote verwachtingen voor NikeSkims

De samenwerking met Skims moet Nike nieuw leven inblazen en een breder publiek aanspreken. Heidi O'Neill, President of Consumer, Product and Brand bij Nike, sprak vol vertrouwen over het nieuwe merk met Skims. "We zijn enorm enthousiast om samen met Skims een nieuw merk op te bouwen en de volgende generatie atleten iets vernieuwends te bieden. Deze samenwerking brengt het beste van beide merken samen en biedt een unieke kans om de industrie te transformeren met onze gedeelde passie voor innovatie."

De eerste NikeSkims-collectie verschijnt dit voorjaar in de VS. Wereldwijde uitbreiding staat gepland voor 2026.