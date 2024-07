Nike begint rechtszaak van 60 miljoen dollar tegen The Shoe Surgeon

Sportkledinggigant Nike beschuldigt de Amerikaanse schoenmaker Dominic Ciambrone, beter bekend als The Shoe Surgeon, van ongeautoriseerd gebruik van handelsmerken en namaak van zijn ontwerpen. Dit meldt het Instagramaccount Sneaker Legal op basis van een gerechtelijk document van de Amerikaanse rechtbank, gepubliceerd op 15 juli 2024.

Ciambrone, oprichter en CEO van The Shoe Surgeon, is geen onbekende naam in de mode-industrie. Hij maakt maatwerk sneakers voor sterren zoals Justin Bieber. In het verleden heeft hij samengewerkt met Gucci voor het ontwerp van de limited edition Gucci Basket sneakers. Daarnaast geeft hij regelmatig sneaker personalisatie workshops in Amerika, waar iedereen zelf kan leren sneakers te ontwerpen. Sportkledinggigant Nike ziet een probleem in die workshops.

In een gerechtelijk document staat dat Nike The Shoe Surgeon meerdere keren heeft gevraagd geen gebruik te maken van Nike-sneakers in zowel workshops als in de verkoop. Ciambrone heeft geen gehoor gegeven aan de sportkledinggigant. Daarom dient Nike een rechtszaak van 60 miljoen dollar (55,04 miljoen euro) in tegen The Shoe Surgeon, als compensatie voor de vermeende schade.

Nike spant meerdere rechtszaken aan

Nike is vaak onderwerp van rechtszaken. Het bedrijf spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen New Balance en Skechers. De twee schoenenfabrikanten worden ervan beschuldigd inbreuk te maken op gepatenteerde technologie.

Sportmerken Adidas en Puma werden door Nike voor de rechter gedaagd met soortgelijke claims, die beide uiteindelijk hun rechtszaak schikten. Begin 2023 kreeg ook het Canadese sportmerk Lululemon te maken met een rechtszaak begonnen door Nike. Deze zaak is nog niet afgerond.