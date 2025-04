Nike opent studio in Shanghai: Lokale productie als antwoord op importheffingen?

De Amerikaanse sportmodegigant Nike breidt zijn activiteiten in China uit met een nieuwe contentstudio in Shanghai. Het merk wil hiermee sneller inspelen op de wensen van lokale consumenten. Dit meldt Bloomberg.

De studio van Nike, die onder de naam Icon Studios opereert, wordt een intern productiehuis dat zich richt op het creëren van visuele content – van productfotografie tot digitale video’s – voor onder andere e-commerce, social media en livestreams.

Volgens Bloomberg komt de Chinese tak onder leiding te staan van Jason King, voormalig marketingtopman bij Apple. Recente vacatures wijzen erop dat Nike van plan is het team uit te breiden met ongeveer twintig medewerkers, waaronder videoredacteuren, productiemedewerkers en logistieke planners.

Nike investeert in lokale productie in China: Reactie op importheffingen?

Nike wil met de studio in Shanghai sneller en op grotere schaal lokale content intern ontwikkelen. Volgens Bloomberg maakt de nieuwe contentstudio deel uit van Nike’s grotere plan om "nauwer contact te krijgen met de Chinese consument en beter in te spelen op lokale smaken en trends." Het vakblad wijst erop dat de studio aansluit bij eerdere investeringen van het merk in China, zoals een technologiecentrum in Shenzhen en een sportonderzoekscentrum in Shanghai.

Of deze uitbreidingen in China ook een reactie zijn op de Amerikaanse importheffingen, is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat 'geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe importheffingen, volatiele wisselkoersen en belastingregels' tot de factoren behoren die onzekerheid creëren bij de Amerikaanse sportmodegigant, zo verklaarde Nike's CFO Matthew Friend vorige maand als reactie op de resultaten van het derde kwartaal, die gekarakteriseerd waren door omzet- en winstdalingen in alle geografische regio's.

Door lokaal te produceren, probeert Nike zich mogelijk beter te wapenen tegen de handelsoorlog tussen de VS en China.