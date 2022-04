‘Nog altijd sprake van kinderarbeid binnen keten PostNL België’

Bij PostNL in België zou nog steeds gebruik worden gemaakt van kinderarbeid. Dat schrijven VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws op basis van eigen onderzoek. Zo filmden journalisten van VTM en HLN een jongen van dertien, die zei voor een onderaannemer van PostNL te werken en ‘twee à drie keer per week’ zou helpen pakjes te bezorgen voor vijf euro per uur. Daarnaast troffen de journalisten een onderaannemer die meerdere kinderen in dienst zou hebben.

Vier maanden geleden berichtten beide Belgische media ook al over kinderarbeid bij PostNL na een undercoverreportage. De situatie is in de tussentijd niet verbeterd, concluderen VTM en HLN nu. Minister Petra De Sutter, verantwoordelijk voor de Belgische post, wil een federale taskforce opzetten om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen, zo meldt Het Laatste Nieuws. “Ik wil voorzichtig zijn en ik weet niet of het een wijdverbreid probleem is, maar als deze beelden echt laten zien wat ik zag, dan moeten we dit aanpakken met meerdere ministers,” aldus De Sutter.

In een reactie ontkent PostNL België de beschuldigingen. Volgens het bedrijf gaat het om ‘anonieme, niet te controleren informatie’, zo stelt het. “In geen van onze talloze dagelijkse, honderd procent dekkende controles en onderzoeken is hiervan iets gebleken. Het waarheidsgehalte van anonieme getuigenissen en geblurde beelden is niet te controleren.”