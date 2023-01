'Obligatiehouder verliest tweede rechtszaak tegen Hema'

Belegger Alco Pieren, obligatiehouder van Hema, heeft een rechtszaak verloren van het Nederlandse warenhuis. Pieren, eigenaar van het bedrijf Hof Capital, sleepte Hema voor de rechter om de schuldsanering van het bedrijf in 2020 aan te vechten. Pieren raakte bij de schuldsanering zijn inleg van 1,7 miljoen euro kwijt. Volgens het Financieel Dagblad, dat over de rechtszaak berichtte, was Pieren op zoek naar een schadevergoeding.

Volgens Pieren zou Hema onrechtmatig hebben gehandeld in de periode van de schuldsanering, door de ene schuldeiser voor te trekken op de ander. Pieren zou bij de laatste groep hebben gehoord. Volgens Pieren is Hema hem nog rentebetalingen op achtergestelde obligaties verschuldigd. De warenhuisketen zou ten tijde van de schuldsanering voldoende geld in kas hebben gehad om deze te betalen, maar deed dat niet en ging vervolgens wel met andere schuldeisers in zee, aldus de belegger.

Volgens Hema was de schuldsanering destijds de enige manier om voort te kunnen gaan als bedrijf en een faillissement te voorkomen. Was Hema wel failliet gegaan, dan had Pieren zijn inleg ook verloren. De rechter stelde Hema in het gelijk.