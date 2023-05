Omzet Adidas AG daalt licht, Yeezy-probleem nog niet voorbij

Het Duitse Adidas AG behaalt een omzet van 5,3 miljard euro in het eerste kwartaal van boekjaar 2023. De behaalde omzet staat gelijk aan een daling van één procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet wordt nog steeds negatief beïnvloed door de stopzetting van de Yeezy-activiteiten. De operationele winst komt neer op 60 miljoen euro.

De omzetgroei, exclusief Yeezy, bedraagt 9 procent. “Dit jaar rijden we over een hobbelige weg met teleurstellende cijfers, waarbij het maximaliseren van onze financiële resultaten op korte termijn niet ons doel is. Het jaar 2023 is een overgangsjaar om een sterke basis te leggen voor een beter 2024 en een goed 2025 en verder”, aldus Bjørn Gulden, CEO bij Adidas, in het verslag.

De omzet in wholesale groeit dit kwartaal met drie procent, terwijl de omzet in de direct-to-consumer-stroom daalt met zeven procent als gevolg van het stopzetten van de Yeezy-activiteiten. Op e-commercegebied betekent dat een daling van 23 procent. De omzet in de winkels stijgt weer wel met elf procent.

Regionaal bekeken, stijgt de omzet in Europa, het Midden-Oosten en Afrika met vier procent dankzij een groei in wholesale. De omzet in Asia-Pacific en Latijns-Amerika stijgt beide met dubbele cijfers door een groei in zowel wholesale als de direct-to-consumer-stroom.

Door onzekerheden op het gebied van recessie-risico’s in Noord-Amerika en Europa, en de onzekerheid over het herstel in Groot-China verwacht Adidas een operationeel verlies te draaien van 700 miljoen euro in boekjaar 2023. Verder verwacht het bedrijf break-even te draaien. Adidas onderzoekt nog steeds naar oplossingen wat betreft de Yeezy-voorraad.