Omzet PostNL daalt in eerste kwartaal, mede door oorlog en inflatie

De omzet van pakketbezorger PostNL is in het eerste kwartaal van 2022 met 16 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, naar 806 miljoen euro. Het pakketvolume zakte per saldo met 19,5 procent, zo is in een persbericht van het bedrijf te lezen. De lagere resultaten hebben volgens PostNL onder meer te maken met de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne, inflatie en aanhoudende verstoringen in toeleveringsketen.

Het bruto bedrijfsresultaat van PostNL lag met 33 miljoen euro ook flink lager dan vorig jaar. Toen was het bruto bedrijfsresultaat nog 130 miljoen euro. PostNL deed het tijdens de coronacrisis uitzonderlijk goed: er werden meer producten online besteld en bezorgd, omdat er voor de fysieke retail beperkende maatregelen golden. Gecorrigeerd voor dit effect steeg het pakketvolume bij PostNL, met 3,9 procent.

Herna Verhagen, CEO van PostNL Nederland, wijt de dalende resultaten aan onzekerheid in het economische klimaat voor zowel producenten als consumenten. Die onzekerheid komt onder meer voort uit de oorlog in Oekraïne en nieuwe lockdowns in China, die zorgen voor meer druk op de toch al groeiende inflatie. De stijgende prijzen van goederen kan ook ‘doorwerken in de ontwikkeling van internetverkopen’, zo stelt Verhagen in het persbericht.

2022 wordt ‘uitdagender jaar dan voorzien’ voor PostNL

Verhagen verwacht dat 2022 ‘een uitdagender jaar wordt dan eerder voorzien door hogere kostenstijgingen en een verminderde zichtbaarheid op volumes’. Daarom stelt het bedrijf de voorspellingen voor het jaar 2022 naar beneden bij. Het bruto bedrijfsresultaat zal volgens PostNL waarschijnlijk uitkomen tussen de 170 miljoen en 210 miljoen euro, waar eerder een resultaat van tussen de 210 en 240 miljoen euro werd verwacht.