Omzet PVH Corp. groeit met 28 procent in beweeglijk boekjaar 2021, zet verlies om in winst

De omzet van PVH Corp., het bedrijf boven Calvin Klein en Tommy Hilfiger, is in boekjaar 2021 met 28 procent gegroeid ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit een persbericht van het concern, waarin de geconsolideerde jaarcijfers bekend worden gemaakt. De jaaromzet van PVH Corp kwam uit op 9,2 miljard dollar (8,3 miljard euro). De nettowinst was 952 miljoen dollar (856 miljoen euro), tegenover een verlies van 1,1 miljard dollar (1 miljard euro) een jaar eerder.

Het boekjaar van PVH Corp. was beweeglijk. In het eerste en in het tweede kwartaal steeg de omzet met 46 procent ten opzichte van een jaar eerder, in het derde kwartaal was dat nog 10 procent, mede vanwege verstoringen in de logistiek als gevolg van de coronapandemie. In het vierde kwartaal hielden die verstoringen aan, maar groeide de omzet weer iets sterker, met 16 procent.

In juni verkocht PVH Corp. de Heritage Brands-tak van het bedrijf om zich meer te kunnen focussen op Calvin Klein en Tommy Hilfiger. De verkoop zorgde voor een hap uit de jaaromzet, maar Calvin Klein en Tommy Hilfiger bleven tegelijkertijd goed presteren: de omzet bij Calvin Klein steeg met 39 procent, naast een groei van 29 procent bij Tommy Hilfiger.

Verwachtingen voor 2022

Voor het komende boekjaar verwacht PVH Corp. een omzetgroei van tussen de twee en drie procent. De gevolgen van de verkoop van de Heritage Brands-tak zullen dan nog steeds voelbaar zijn, verwacht PVH, en ook zal de omzetgroei beperkt worden door de keuze om winkels in Rusland en Wit-Rusland voorlopig gesloten te houden.