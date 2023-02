Omzet Spinnova verviervoudigt in een jaar, bedrijf nog niet winstgevend

De omzet van de Finse vezelinnovator Spinnova Plc ging in boekjaar 2022 twee keer door de verdubbelaar. Waar de omzet in 2021 nog op 6,1 miljoen euro lag, was dat eind december 2022 bijna 24,3 miljoen euro, zo blijkt uit de voorlopige jaarresultaten van het bedrijf.

Spinnova is nog niet winstgevend, en het operationeel verlies was in 2022 zelfs groter dan in het boekjaar daarvoor: 12,3 miljoen euro, tegenover 7,2 miljoen euro in 2021. Dat had onder meer te maken met grote investeringen die Spinnova dit jaar nog deed, zo schrijft CEO Kim Poulsen in het voorlopig jaarrapport. In 2022 werd in totaal ruim 16 miljoen euro geïnvesteerd, in onder meer een nieuwe fabriek en het aannemen van nieuw personeel. Het team van Spinnova breidde uit van 58 naar 75 mensen.

Ook de onzekere marktcontext en de groeiende inflatie hadden in 2022 invloed op de operationele resultaten van Spinnova, laat Poulsen weten.