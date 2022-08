Marimekko lanceert kledingset gemaakt met Spinnova-vezels

Het Finse designlabel Marimekko brengt een kledingset uit die gemaakt is met Spinnova-vezels. Voor landgenoot Spinnova is het voor het eerst dat er met de innovatieve vezels commerciële, bedrukte textielproducten worden gemaakt, zo is in een persbericht van Spinnova te lezen.

Spinnova en Marimekko werken al sinds 2017 samen aan de ontwikkeling van textiel en Spinnova-prototypes, met als doel in 2022 het eerste commerciële Spinnova-product uit te brengen. Dat is nu gelukt. De collectie omvat een overhemd, broek en tas gemaakt van circa twintig procent Spinnova-vezels. Deze zijn gemengd met katoen, waarvan dan weer zeventig procent biologisch is.

De kledingstukken zijn bedrukt met de karakteristieke Unikko-print, ontworpen door Maija Isola in 1964. “Als voorloper op het gebied van duurzaam textiel doet het ons deugd om te zien dat de eerste bedrukte producten, gemaakt met Spinnova-vezels, voor consumenten beschikbaar worden,” zegt Kim Poulsen, CEO bij Spinnova, in het persbericht. Maar: “Nog spannender is dat de stof wordt bedrukt met een van de meest iconische prints uit de designgeschiedenis.”