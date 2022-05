Omzetplus van 14 procent bij Boohoo Group Plc in boekjaar 2022

De Boohoo Group Plc heeft in het boekjaar 2022, dat afliep op 28 februari 2022, een omzetplus van 14 procent behaald. De omzet kwam hierdoor neer op 1.98 miljard pond (2,36 miljard euro) , aldus het jaarverslag.

Vergeleken met twee jaar eerder, het boekjaar 2020, laat de omzet van Boohoo Group Plc zelfs een omzetplus van 61 procent zien. Hoewel de omzet in het boekjaar is gestegen, is de winst echter teruggelopen. Zo is het aangepaste ebitda teruggelopen met 28 procent naar 125,1 miljoen pond (148,6 miljoen euro). De winst voor belastingen komt neer op 7,8 miljoen pond (9,3 miljoen euro), een daling van 94 procent.

Boohoo Group Plc verwacht terugkeer naar omzetgroei van 25 procent in huidig boekjaar

Boohoo Group Plc schrijft dat het in het boekjaar de impact van de pandemie voelde, zoals bijvoorbeeld de langere kever tijden en de zwakkere vraag. Groei in het Verenigd Koninkrijk was echter sterk, mede door de nieuwe toevoegingen aan het portfolio van de Boohoo Group Plc. De groep kondigde in 2021 de overname van Britse retailer Debenhams aan. In het Verenigd Koninkrijk noteerde Boohoo Group Plc een omzetplus van 27 procent in het boekjaar. De internationale omzet daalde echter met 3 procent, mede door de uitdagingen gecreëerd door de pandemie.

Eind 2021 schroefde de groep de verwachting voor het gehele boekjaar al terug.Waar het bedrijf eerder een omzetgroei tussen de 20 en 25 procent verwachtte, werd de verwachting toen gezet op de 12 en 14 procent. Met de groei van 14 procent zit Boohoo Group Plc dus aan het hogere einde van de verwachting die het in december 2021 uitsprak. De verwachting voor het huidige boekjaar, het boekjaar 2023 voor de Britse modegroep, is dat het bedrijf terugkeert naar een groei van 25 procent per jaar.