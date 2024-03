Onderzoek ThredUp wijst uit dat online tweedehands verkoop exceptioneel stijgt

ThredUp voorspelt dat tegen 2025 tweedehandsmode 10 procent van de wereldwijde modemarkt zal uitmaken. Met name online tweedehands ziet een versnelde groei. Dit blijkt uit een nieuw rapport, het 'Resale Rapport', gepubliceerd door het Amerikaanse tweedehandsplatform ThredUp, met cijfers van GlobalData.

Uit het rapport blijkt dat de Europese markt voor tweedehandskleding na Azië de snelst groeiende markt is. Vooral de verkoop via het internet - via platforms zoals Vinted - zit volgens het platform in de lift. Voor het eerst geven jongere generaties de voorkeur aan online winkelen boven fysieke winkels, aldus het rapport. "Het is duidelijk dat tweedehands nu stevig verankerd is in het modelandschap,” aldus Neil Saunders, Managing Director bij GlobalData.

Volgens de 'ThredUp Recommerce 100' met toonaangevende Amerikaanse modebederijven bieden nu 31 procent meer merken tweedehandse mode aan vergeleken met 2022. Nieuwe toetreders in 2023 waren onder andere J. Crew, American Eagle en Kate Spade.

"De wereldwijde tweedehandskledingmarkt blijft floreren - een bewijs van de intrinsieke waarde die shoppers vinden in de tweedehandservaring en het bewijs van de aardverschuiving naar een meer circulair mode-ecosysteem,” aldus James Reinhart, CEO van ThredUp.

Reinhart benadruk het belang van regelwetgeving in het stimuleren van duurzame keuzes in de mode-industrie. “Terwijl we deze vooruitgang vieren, erkennen we ook de krachtige rol die de overheid kan spelen bij het versnellen van de transitie naar een duurzamere toekomst voor de mode.” Hij vervolgt: “Totdat mode niet langer een van de meest schadelijke sectoren van de wereldeconomie is, zullen we blijven pleiten voor overheidssteun om de adoptie en gedragsverandering in de mode te helpen stimuleren.”