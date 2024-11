Online wholesale platform Fleek haalt 20,4 miljoen dollar op voor tweedehands mode

Online platform voor groothandel in tweedehands mode Fleek heeft 20,4 miljoen dollar (19,1 miljoen euro) aan financiering opgehaald. Dit bestaat uit een series A-financiering van 14,8 miljoen dollar en een seed-ronde van 5,6 miljoen dollar. De investering kreeg steun van HV Capital, Andreessen Horowitz en Y Combinator, evenals investeerders zoals de voorzitter van Shopify, Harley Finkelstein, en de voormalige CEO van Depop, Maria Raga. Dit meldt Fleek in een bericht op LinkedIn.

Fleek gebruikt kunstmatige intelligentie (artificial intelligence of AI) om voorspellende analyses te doen over de tweedehands markt. Deze technologie helpt leveranciers om efficiënter in te spelen op trends. Via het online platform van Fleek kunnen ondernemers diverse tweedehands mode in bulk kopen, van vintage streetwear tot upcycled mode.

Het platform is wereldwijd actief en heeft, naar eigen zeggen, tot nu toe 10.000 resellers en retailers uit 70 landen geholpen en 2,5 miljoen kledingstukken verhandeld via 1.000 groothandelsleveranciers. De nieuwe financiering stelt het bedrijf in staat om zijn aanbod van leveranciers verder uit te breiden met interactieve functies van het platform, zoals chat en live shopping.

Fleek werd in 2021 opgericht door techveteranen Abhi Arora en Sanket Agarwal. De missie van het bedrijf is om de handel in tweedehands mode te vergemakkelijken.