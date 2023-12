Ook in hoger beroep worden Primark-uitingen als misleidend bestempeld

Eerder dit jaar werden diverse uitingen van de Nederlandse tak van Primark onder de loep gelegd. Het onderzoek werd gedaan door de Reclame Code Commissie, die in oktober diverse uitingen van de keten als misleidend bestempelde. Primark ging in beroep, maar het mocht niet baten. Het College van Beroep heeft de onderzochte uitingen van Primark eveneens als misleidend beoordeeld, zo blijkt vandaag.

Het onderzoek werd gedaan naar reclame-uitingen in de eigen winkels van Primark in Nederland en op de Nederlandse website. Een voorbeeld van de reclame-uitingen waarover de klacht gaat zijn de billboards van Primark waarop foto’s van kledingmakers te zien zijn. Deze foto’s zijn vergezeld door de woorden ‘opleidingen voor gelijkheid’ en ‘kansen voor iedereen’. Onderaan de poster staat in een kleiner lettertype vermeld dat Primark dit pas tegen 2030 wil aanpakken. In totaal gaat het om vijf diverse reclame-uitingen van Primark die onder de loep zijn genomen.

Hoger beroep bevestigt eerdere uitspraak in zaak rondom Primarks duurzaamheidsuitingen

Het College van Beroep geeft aan dat een van de claims die worden gemaakt door Primark onvoldoende hard gemaakt worden. “Onvoldoende onderbouwd om te kunnen aannemen dat de ambitie (tijdig) zal worden verwezenlijkt”, is het officiële oordeel. Over andere claims geeft het college aan dat het niet duidelijk genoeg is dat de gecommuniceerde doelen van Primark ambities zijn en niet al een reeds behaald resultaat.

"Hoewel we blij zijn dat het College van Beroep tevreden was met een aantal van de Primark Cares stappenplannen, benadrukt de gemengde uitspraak de echte uitdagingen en verschillende meningen over hoe deze complexe onderwerpen het beste aan consumenten kunnen worden gecommuniceerd. We zijn blij met deze belangrijke discussie en zullen zorgvuldig blijven nadenken over hoe we de vooruitgang van Primark op het gebied van duurzaamheid met onze klanten kunnen delen," aldus een woordvoerder van Primark tegen FashionUnited.