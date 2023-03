Oorzaak faillissement Lingeriewereld B.V. bekend

De faillissementsoorzaak Lingeriewereld B.V. is bekend. Het bedrijf leidde onder meer aan ‘onverwachte en grote tegenvallers’, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag.

Lingeriewereld had drie winkels (in Amstelveen, Hilversum en Kaatsheuvel) en een webshop. “Vanaf het begin heeft de onderneming te kampen met onverwachte en grote tegenvallers”, schrijft de curator in het verslag. Door het uitbreken van het coronavirus en de strenge overheidsmaatregelen daalde de omzet in 2020 met 35 procent en in 2021 met 25 procent. In 2022 kreeg het bedrijf te maken met ‘extreme kostenstijgingen’, waaronder een verdubbeling van de energiekosten, 10 procent hogere loonkosten en huurprijsverhogingen. Dit leidde tot het aanvragen van het faillissement op eigen initiatief.

Over een doorstart wordt nog geen uitspraak gedaan. De curator meldt in het verslag ‘in de volgende verslagperiode het onderzoek naar een doorstart voort te zetten’. In deze verslagperiode vond al wel een biedingsprocedure plaats voor geïnteresseerde partijen waarbij toegang is verleend tot een online dataroom.

Lingeriewereld B.V. werd op 15 februari failliet verklaard door de rechtbank in Midden-Nederland. Het bedrijf telde elf medewerkers. Lingeriewereld verkocht lingerie- en ondergoed van merken als After Eden, Conturelle, Felina, Lisca en Triumph, Sloggi en Ten Cate. Het verkocht ook badkleding en nachtmode.