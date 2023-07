Oostenrijkse tak Gerry Weber insolvent

Gerry Weber GmbH, Wenen is insolvent.

Bijna drie maanden na de start van de reorganisatieprocedure van Gerry Weber International AG heeft nu ook de Oostenrijkse dochteronderneming het faillissement aangevraagd bij de bevoegde handelsrechtbank in Wenen, zo maakt het bedrijf uit Halle in Westfalen (Duitsland) bekend. De opening van de insolventieprocedure wordt in de komende dagen verwacht.

Net als in Duitsland is Gerry Weber van plan zich in Oostenrijk meer te concentreren op wholesale en wil dit in de toekomst verder uitbreiden. De kern van de verkoopstrategie in Oostenrijk is zich te richten op partnerschappen met detailhandelklanten in de wholesale.

Sluiting van 19 winkels in Oostenrijk

De eigen winkels van het bedrijf, die momenteel 17 locaties en twee verkooppunten in Oostenrijk omvatten, zullen in de toekomst worden gesloten. Op dit moment wordt verwacht dat de bedrijfsactiviteiten zullen worden gestaakt als onderdeel van de insolventieprocedure, aldus de verklaring. Dit zal resulteren in het verlies van ongeveer 75 fulltime banen.

“We willen graag al onze collega’s bedanken die altijd gepassioneerd zijn geweest over ons bedrijf en onze merken”, aldus Angelika Schindler-Oberhaus, CEO van Gerry Weber. "Deze stap versterkt de focus op de gezonde kern en de herpositionering als een veerkrachtiger bedrijf met een solide basis. In Oostenrijk steken we nu al onze energie in het uitbreiden van bestaande partnerschappen en het opbouwen van nieuwe partnerschappen in de retailsector."

Noch Gerry Weber International AG noch alle andere dochterondernemingen worden beïnvloed door de faillissementsprocedure in Oostenrijk. De leveringscapaciteit van de groep blijft volledig gegarandeerd en ook de bestellingen voor de SS24-collectie verlopen volgens plan.