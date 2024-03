Op overnamepad: Vinted neemt Deense concurrent Trendsales over

Tweedehands marktplaats Vinted bouwt verder aan zijn aanwezigheid. Het bedrijf versterkt de aanwezigheid in Denemarken door de overname van concurrent Trendsales, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de overname is niet bekend.

Vinted is nog maar kort actief in de Deense markt, het platform lanceerde er in september 2023. Trendsales is de grootste speler in de tweedehands markt van Denemarken.

"De Deense vraag naar tweedehandskleding blijft groeien en Trendsales heeft een belangrijke rol gespeeld in die ontwikkeling. Met een indrukwekkende groei en een overtuigende visie is Trendsales een bedrijf dat in Denemarken een sterke tweedehandsgemeenschap heeft opgebouwd waar we graag deel van uitmaken. We kijken uit naar een gezamenlijke toekomst waarin we onze reis voortzetten om van tweedehands de eerste keuze te maken in Denemarken en daarbuiten," aldus Adam Jay, CEO van Vinted Marketplace, in het persbericht.

Het Litouwse Vinted heeft een geschiedenis in het overnemen van concurrenten. Zo nam het Duits platform Rebelle over en het Nederlandse United Wardrobe. Ook nam het met de eigen verzendingstak de Nederlandse delivery scale-up Homerr over.