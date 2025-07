Oprichters New Optimist geven meer inzicht in plannen voor doorstart

New Optimist-mede-oprichter Xander Slager toont zich strijdvaardig. De pionier werd op 15 juli failliet verklaard, maar het bedrijf werkt hard aan een doorstart. Slager geeft een update.

De mede-oprichter meldt dat het bedrijf werd overspoeld met lieve, bemoedigende en krachtige reacties toen het nieuws over het faillissement uitkwam. “Onze community heeft gesproken: New Optimist is nog niet klaar. En wij zien dat precies hetzelfde.”

Er wordt dan ook hard gewerkt aan een plan voor hoe het bedrijf verder kan. Zo zijn er al eerste stappen gezet met ‘vergaande strategische partnerschappen’. “Die moeten helpen om kosten te verlagen en groei en marge mogelijk te maken.” Eerste gesprekken voor deze partnerschappen zijn al gestart.

New Optimist heeft echter nog wel op korte termijn overbruggingsfinanciering nodig. Dit heeft het bedrijf nodig om de operationele activiteiten weer op te starten en de wintercollectie af te maken en uit te leveren. Slager geeft aan in gesprek te willen gaan met mensen uit het New Optimist-netwerk die het merk kennen en vertrouwen, maar ook financieel kunnen bijdragen. De mede-oprichter geeft in het bericht aan dat de komende 1 á 2 weken cruciaal zijn. Op woensdag 30 juli organiseert New Optimist een bijeenkomst om deze gesprekken verder te voeren. Aan het einde van de zomer wil New Optimist ook een grotere crowdfunding starten.

Slager sluit zijn bericht op LinkedIn af met: “Nieuw hoofdstuk? Zelfde missie. Sterker fundament.”

New Optimist verklaarde halverwege juli dat het niet was gelukt om het bedrijf financieel gezond te houden. Een aanhoudend liquiditeitstekort maakte een stabiele voortzetting van de activiteiten onmogelijk, aldus het bedrijf. New Optimist staat in de mode-industrie vooral bekend als pionier. Niet alleen omdat het lokaal produceert, maar ook omdat het bedrijf steward owned is en het statiegeld op kleding heeft ingevoerd.