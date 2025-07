Pionier New Optimist failliet, doorstart wordt onderzocht

Nederlands merk en circulaire pionier New Optimist is failliet verklaard. Het betreft New Optimist B.V., zo bevestigt mede-oprichter Xander Slager aan FashionUnited. Hij benadrukt dat een doorstart van het bedrijf wordt onderzocht en dat geïnteresseerde partijen zich kunnen melden bij curator Sophie Beerepoot van advocatenkantoor Stibbe.

“Ondanks de groeiende impact en brede steun is het uiteindelijk niet gelukt om het bedrijf financieel gezond te houden. Een aanhoudend liquiditeitstekort maakte een stabiele voortzetting van de activiteiten onmogelijk”, aldus het statement.

New Optimist liet zich de afgelopen jaren geleden als pionier in het Nederlandse circulaire landschap. Het bedrijf produceerde lokaal, stelde het atelier open en introduceerde zelfs het concept van statiegeld op kleding. Bij de verkoopprijs van een item werd een statiegeldbedrag opgeteld. Dit bedrijf moest apart bij de kassa betaald worden. Ook als de kleding van New Optimist bij een wholesalepartner werd verkocht, gold dit systeem. Alle statiegeldbedragen werden eens per half jaar overgemaakt naar de rekening van een onafhankelijke stichting. Hier wordt het statiegeld geparkeerd totdat de consument het kledingstuk weer terug kan brengen.

Daarnaast ging het bedrijf ook over op een rentmeesterschap, of steward owned systeem. Als een bedrijf steward-owned wordt, worden de aandelen van het bedrijf ondergebracht in een stichting. Dat betekent dat een bedrijf feitelijk ‘van zichzelf’ wordt. De winst mag, zoals voor stichtingen wordt voorgeschreven, niet worden uitgekeerd aan bestuurders, maar alleen worden besteed aan het realiseren van de inhoudelijke doelen van het bedrijf. Bestuurders hebben in deze context de rol van ‘stewards’, te vertalen als beheerders of begeleiders, die zelf niet direct baat hebben bij hogere winsten. Dit is een contrast met traditionele bedrijfsmodellen, waarbij de winst van een bedrijf naar aandeelhouders gaat. Bestuurders van bedrijven zijn echter vaak ook aandeelhouders en hebben daardoor baat bij een hogere winst. Dit kan op zijn beurt weer betekenen dat kosten zoveel mogelijk worden gedrukt en lonen en kwaliteit van producten laag blijven.

New Optimist onderzoekt mogelijkheden tot doorstart

“Samen met een betrokken community, partners en makers heeft New Optimist bewezen dat het mogelijk is om mode te ontwikkelen en verkopen aan zowel retailers als consumenten binnen de grenzen van de donuteconomie. Dit betekent: met een sterke sociale basis voor alle betrokkenen en een zorgvuldig doordacht circulair model voor productie en gebruik.”

Het merk geeft aan dat terwijl de mogelijkheden van een doorstart of overname van het bedrijf worden onderzocht, het voor de rest niet actief naar buiten zal treden. Schuldeisers zullen een brief ontvangen met toelichting over het indienen van vorderingen en geïnteresseerde partijen worden verzocht zich zo snel mogelijk te melden bij de curator.