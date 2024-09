Organisaties reageren op Miljoenennota: Belang van ondernemerschap erkend, kabinet moet in actie komen

Nederlandse ondernemersorganisaties lijken over het algemeen positief over de Miljoenennota die tijdens Prinsjesdag werd gepresenteerd. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien dat het kabinet Schoof op een aantal terreinen tegemoet komt aan de zorg voor bedrijven, schrijven ze in een persbericht, maar sommige aspecten verdienen meer aandacht.

Koning Willem-Alexander las de Troonrede op dinsdag voor, waarin werd genoemd dat er wordt gekeken naar minder regels, lagere lasten en extra geld voor innovatie in het ondernemerschap. “In algemene zin moet het bedrijfslevenbeleid veel voorspelbaarder worden.”

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland erkent kabinet Schoof het belang van ondernemerschap. Er moet eerst geld worden verdiend, voordat het kan worden uitgegeven, klinkt de boodschap. Het resultaat is een meer voorspelbaar en stabiel fiscaal beleid. Bedrijven kunnen hierdoor meer investeren.

Daarnaast zijn de ondernemersorganisaties blij met het terugschroeven van maatregelen die een negatieve impact hebben op het ondernemersklimaat. “De laatste jaren zijn ondernemers steeds weer geconfronteerd met extra lasten en regels. Het is goed dat daar in 2025 eindelijk een eind aan komt er dat er conform onze aanbevelingen wordt begonnen aan het snijden in de regelbrij”, schrijft Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. “We gaan het kabinet hier kritisch op volgen.”

Het kabinet geeft bovendien gehoor aan het feit dat (meer) werken meer moet lonen, schrijven de ondernemersorganisaties. “Een belangrijke maatregel voor werkenden en broodnodig in de krappe arbeidsmarkt.”

Belastingverhoging en bezuiniging op kennis en innovatie zijn een knelpunt

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn minder te spreken over de belastingverhoging. Zo gaat de belasting bijvoorbeeld omhoog voor musea, muziek, toneel, boeken en sport. “De getroffen sectoren zullen dit hard voelen.”

Daarnaast spreken de ondernemingsorganisaties van ‘een ondermijning’ van het toekomstig verdienmodel als het aankomt op de forse bezuinigingen op kennis, innovatie en onderwijs. “Nederland is een kenniseconomie en het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om tot de top 5-landen te behoren met een goede conurrentiepositie. Daarvoor zijn juist dit soort investeringen essentieel.”

INretail positief over verlaging regeldruk, maar mist investeringen in winkelgebieden

Brancheorganisatie INretail deelde op dinsdag al positieve punten te zien in de plannen van het nieuwe kabinet, maar miste ook concrete investeringen in bijvoorbeeld winkelgebieden. Zo reageert INretail positief op de verlaging van de regel- en lastendruk voor ondernemers. Daarnaast was de brancheorganisatie het erover eens dat het bedrijfslevenbeleid voorspelbaarder gemaakt moet worden. INretail miste daarentegen aandacht voor het investeren in winkelgebieden.

Ook consumentenorganisatie Thuiswinkel.org regeert op de Miljoennota

Naast ondernemersorganisaties laten ook consumentenorganisaties van zich horen. Zo deelt Thuiswinkel.org dat het kabinet ‘goede plannen voor het hier en nu’ heeft, maar benadrukt dat het belangrijk is om vooruit te kijken. Net als VNO-NCW en MKB-Nederland vraagt Thuiswinkel.org meer aandacht voor investeringen in het onderwijs, onderzoek en innovatie. De plannen van het kabinet om met ondernemers en stakeholders in gesprek te gaan, ziet de consumentenorganisatie als positief.

“Het is cruciaal dat de problemen van ondernemers worden erkend en opgelost. De hoge regeldruk, arbeidsmarktkrapte en stijgende lasten maken ondernemen steeds lastiger. Het is essentieel dat het nieuwe kabinet hier iets aan doet om een gezond ondernemingsklimaat te behouden”, aldus Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org, in het persbericht.