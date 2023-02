OTB Group laat Jil Sander groeien met 61 procent in FY22

De Italiaanse modegroep OTB Group, het moederbedrijf van Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni en Viktor&Rolf, noteert een omzet van 1,7 miljard euro in financieel jaar 2022.

De netto-omzet komt neer op 1,6 miljard euro en ligt daarmee 12 procent boven het niveau van boekjaar 2021, blijkt uit het financieel jaarrapport.

De omzetgroei werd aangedreven door luxemerken Jil Sander, Maison Margiela en Marni. Per regio bekeken presteerden Noord-Amerika en Azië-Pacific het beste, zo staat in het rapport.

Het is het eerste jaar nadat Jil Sander in handen kwam van het Italiaanse bedrijf. In dit jaar rapporteert het luxe modemerk een groei van 61 procent ten opzichte van 2021. “De resultaten tonen aan dat de synergie met de modegroep cruciaal was voor de uitbreiding en de positie van het merk dat zich onderscheid door zijn sterke focus op design, vakmanschap en productkwaliteit”, schrijft OTB Group.

Het merk Marni behaalt een omzetgroei 29 procent, tegenover 2021, en het Belgische modehuis Maison Margiela noteert een groei van 24 procent. Bij het Belgische modehuis wordt gesproken over een continue groei. De ontwikkelingen van het merk vielen de afgelopen jaren onder het werk van creatief directeur John Galliano en kregen een boost na de opening van het nieuwe hoofdkantoor in het Parijse Place des États-Unis in het iconische XVI Arrondissement, aldus het bedrijf.

Net zoals in het vorige jaarrapport wordt geen specifieke omzet van Diesel benoemd. Het jaar 2022 was echter wel het jaar waarin Diesel een nieuwe fase in ging van de positionering binnen het luxe segment onder leiding van creatief directeur Glenn Martens. In het rapport wordt de herpositionering als ‘succesvol’ omschreven. Er werd geïnvesteerd in producten, communicatie en een nieuw winkelconcept. “De effecten van deze ontwikkeling is al zichtbaar in de prestaties van een aantal items die snel een iconische status kregen, bijvoorbeeld de 1DR-tas”, schrijft OTB Group.