Peek & Cloppenburg krijgt opfrisbeurt: nieuwe merkidentiteit en logo

De van oorsprong Duitse modeketen Peek & Cloppenburg heeft een opfrisbeurt gekregen. Het merk heeft in samenwerking met twee Duitse bedrijven een nieuwe merkidentiteit vormgegeven, inclusief een nieuw logo, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

Bij het opnieuw vormgeven van het merk is de nadruk gelegd op een ‘uniforme merkidentiteit’ en ‘consistente belevingswerelden voor klanten, zowel online als offline’. Het visueel integreren van fysieke en digitale kanalen is belangrijk voor Peek & Cloppenburg, dat zich nadrukkelijk als omnichannel-retailer wil profileren. Het doel is om ‘online en offline winkelervaringen naadloos aan elkaar te koppelen’, zo schrijft het bedrijf.

De visuele marketing zal vanaf nu ook een andere boodschap hebben dan voorheen. “We introduceren een alternatief perspectief,” zegt Tewe Maas, marketingdirecteur bij Peek & Cloppenburg. “Van een zuivere productfocus stappen we over naar het bewustzijn dat we meer verkopen dan mode, namelijk herinneringen.” Dat is geen momentopname, zo wordt in het persbericht onderstreept, maar een filosofie die richting zal geven aan de strategie van het bedrijf. Zo wordt het concept ‘herinneringen’ een van de pijlers in de marketing en communicatie van het bedrijf, evenals ‘samenzijn’.

Dat laatste heeft zich ook naar het nieuwe logo van de keten vertaald. De meest opvallende verandering is de ampersand tussen de woorden ‘Peek’ en ‘Cloppenburg’, die groter is geworden, in een klassieker lettertype is uitgevoerd en in sommige uitingen van het merk ook een kleurtje krijgt. Het nieuwe &-teken staat ‘symbool voor saamhorigheid’, zo meldt het persbericht. Het idee is dat het teken ook als zelfstandig icoon kan worden gebruikt in toekomstige communicatie van het merk.

De nieuwe merkidentiteit van Peek & Cloppenburg wordt vandaag gelanceerd en wordt de komende tijd geïntegreerd in de verschillende kanalen van het merk.