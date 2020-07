Personeel FNG-keten Brantano in staking

Bij meerdere winkels van Brantano is sinds vanochtend een spontane staking bezig. Dat melden verschillende media, waaronder RetailNews en HLN. De schoenenketen is een dochterbedrijf van de noodlijdende modegroep FNG. Werknemers van de keten maken zich zorgen over de toekomst van de keten.

De start van de staking berust op een vergissing van FNG. De directie stuurde al zijn personeel per ongeluk een individuele jaarrekening tot eind juli, terwijl dit document gewoonlijk pas later in het jaar wordt verstuurd. Dat veroorzaakte paniek in de winkels. Volgens RetailNews brak in twintig tot dertig filialen een staking uit.

Sven de Scheemaeker van de christelijke vakbond ACV Puls belde daarop met Paul Lembrechts, de CEO van FNG. Die maakte duidelijk dat de rekeningen waren opgemaakt ter voorbereiding van een eventueel faillissement, en dat deze niet bij de werknemers terecht hadden moeten komen. Na het communiceren van bovenstaande uitleg zouden een aantal winkels heropend zijn, zo stelt HLN.

FNG nog altijd in ‘onduidelijke situatie’, personeel ongerust

Evengoed is er bij de werknemers reden tot onrust. FNG moet binnen enkele weken veel geld bij elkaar krijgen om schuldeisers en de inkoop van de najaarscollecties te kunnen betalen. Daartoe bekijkt het momenteel vier scenario’s , maar de vraag is of FNG er op korte termijn uitkomt. Het bedrijf kondigde vandaag aan de publicatie van de geauditeerde jaarcijfers uit te moeten stellen vanwege ‘de onduidelijke situatie waarin de groep zich op dit ogenblik bevindt op het vlak van financiering’.

“Het kookpunt is bereikt bij het personeel,” aldus De Scheemaker tegenover RetailNews. "Door de wekenlange onzekerheid. Welke toekomst heeft Brantano nog in België en welke toekomst heeft FNG überhaupt nog? Stevenen we af op een faillissement of een doorstart? Of komt er een verkoop? Op al die vragen hebben we al wekenlang geen antwoord gekregen.” Volgens de Scheemaker eist het personeel uiterlijk vrijdag duidelijkheid van FNG.

Een eerdere staking van Brantano-personeel eind juni ging op het laatste moment niet door. Die staking volgde op de aankondiging dat 25 Brantano-winkels moesten sluiten als deel van het herstelplan van het slecht presterende FNG.