Personeels-bv’s Miss Etam en Steps failliet verklaard

De personeels-bv’s van de modebedrijven Steps en Miss Etam zijn failliet. Dat bevestigt curator Nils Reerink telefonisch tegenover FashionUnited. Het gaat formeel gezien om twee bedrijven die vallen onder NXT Fashion en bij de Kvk staan ingeschreven als respectievelijk Nb Team B.V. en Me Team B.V.. Onder de bv’s valt het winkelpersoneel van Steps en Miss Etam, in totaal zo’n 300 werknemers. De winkels, merken en voorraden van Steps en Miss Etam zijn niet failliet, zo benadrukt de curator.

Oorzaak van het faillissement is volgens Reerink het feit dat er onvoldoende middelen waren om het personeel uit te betalen. Eerder deze maand bleek al dat NXT Fashion het schreef AVV afgelopen maand. “Hij heeft zelf besloten dat Miss Etam een outlet gaat worden en dat hij daar geen hoofdkantoor of distributie voor nodig heeft. Een ondernemingsplan lijkt er niet onder te liggen.”

Loongarantie voor winkelpersoneel Steps en Miss Etam na faillissement personeels-bv’s

Op 8 februari werd aangekondigd dat de ondernemingsraad van Miss Etam samen met de vakbond een faillissementsaanvraag voorbereidde. Met een faillissement zouden werknemers hun salaris via de loongarantie uitbetaald krijgen. Min of meer gelijktijdig vroeg NXT Fashion echter surseance van betaling aan, die enkele dagen later werd verleend. Nu is het alsnog tot een faillissement van de personeels-bv’s gekomen. Voor deze bedrijven werd de surseance van betaling beëindigd.

Het faillissement zorgt ervoor dat de werknemers van Miss Etam en Steps tenminste nog een inkomen hebben - maar ze zijn wel hun baan kwijt. “Voor deze mensen houdt het op,” aldus de curator, “Tenzij een doorstart kan worden gerealiseerd. Dat zal de komende weken moeten blijken.”

Voor Reerink is het regelen van de loongarantie voor de werknemers de komende weken de hoogste prioriteit, zo stelt hij. Daarna zal de curator de mogelijkheden voor een eventuele doorstart bestuderen.