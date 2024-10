PIF neemt belang van 40 procent in moederbedrijf De Bijenkorf

Public Investment Fund (PIF), het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië, neemt een belang van 40 procent in Selfridges Group, het moederbedrijf van De Bijenkorf. PIF vormt daarmee een strategisch partnerschap met de Thaise Central Group, die zijn meerderheidsbelang in Selfridges Group verhoogt naar 60 procent, zo maakt Central Group bekend in een persbericht.

In het kader van het nieuwe partnerschap blijft Central Group de meerderheidsaandeelhouder in de operationele- en vastgoedbedrijven van Selfridges Group. PIF heeft een minderheidsbelang in het bedrijf na de overname van de Oostenrijkse vastgoedontwikkelaar Signa Group. Dit partnerschap moet de financiële positie van Selfridges Group versterken en de toekomstige ontwikkeling van de groep ondersteunen, zo staat in het persbericht. De voorwaarden van de deal en financiële details over het nieuwe partnerschap worden niet gedeeld.

“In november vorig jaar werden we meerderheidsaandeelhouder van de operationele onderneming van Selfridges Group. Vandaag zijn we verheugd om onze nieuwe partner PIF te verwelkomen”, deelt Tos Chirathivat, voorzitter en Chief Executive Officer van Central Group. “Samen zullen we de financiële positie van Selfridges Group enorm versterken. De Groep is klaar voor een nieuw hoofdstuk van ontwikkeling en groei, ondersteund door de gedeelde langetermijnvisie van haar aandeelhouders. PIF is de voorkeurspartner van Central in dit gerenommeerde bedrijf en we hebben er alle vertrouwen in dat PIF's bewezen wereldwijde staat van dienst op het gebied van investeringen, in combinatie met onze expertise in de luxe retailbranche, onze vaardigheden op het gebied van merkmanagement en onze innovatieve aanpak, Selfridges Group in staat zullen stellen te blijven floreren ten gunste van al haar belanghebbenden.”

Selfridges Group is eigenaar van 18 luxe warenhuizen in drie landen: De Bijenkorf in Nederland, Selfridges in het Verenigd Koninkrijk en Brown Thomas and Arnotts in Ierland.