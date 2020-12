Praktische tips voor mode-ondernemers die willen verkopen via bol.com

Bol.com zet dit jaar groot in op de verkoop van kleding. Sinds deze zomer kunnen modemerken en -retailers hun collecties verkopen via het platform. Aanmelden als verkooppartner is kosteloos én eenvoudig.

Nieuwe klanten bereiken

Door met bol.com in zee te gaan, bereik je als mode-ondernemer nieuwe klanten. Via het online platform bereik je namelijk 11 miljoen klanten uit Nederland en België en dagelijks 2,5 miljoen bezoekers; dat zijn heel wat potentiële kopers.

Dat kleding verkopen via bol.com je bedrijf een boost kan geven, daar weet Tom Sans van kledingwinkel Sans alles van. “We krijgen hierdoor zo’n 100 bestellingen per dag extra. Het bijt ons verkeer niet, het zijn echt nieuwe klanten”, zei hij onlangs tegen FashionUnited. “Uiteindelijk profiteren we er allebei van. Bol.com zet mode op deze manier sneller op de kaart en wij leveren een nieuwe doelgroep aan.”

Bol.com besloot meer te focussen op mode, omdat consumenten verwachten dat bol.com ook dit assortiment in Nederland en België aanbiedt. ”Dankzij de samenwerking met partners hebben we een sterk netwerk dat deze collecties kan aanbieden", zegt Eduard Hoogenboom, directeur partner management bij bol.com, tijdens het online seminar van bol.com en RTL Z over de platformeconomie.

Kostenloos aanmelden

Via de persoonlijke quickscan van bol.com ontdekken ondernemers meteen of ze klaar zijn om te verkopen via het platform én ontvangen ze tips en tricks om een vliegende start te maken.

Ondernemers die zich met hun collecties aan het platform van bol.com verbinden, betalen geen opstartkosten voor hun (extra) online winkel. Zodra er daadwerkelijk artikelen verkocht worden betalen ze wel een commissie aan bol.com. De commissie die je afgeeft per verkocht artikel is voor elke categorie marktconform, zo'n 10 tot 14 procent van de verkoopprijs.

Zorg voor goede productinformatie

Wie gevonden wil worden, moet vindbaar zijn. Het is daarom belangrijk om veel tijd en aandacht te besteden aan de titels en productomschrijvingen van de items. Verkooppartners van bol.com zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wel deelt de grootste e-commerce speler van het land graag kennis en inzichten. Zo heeft bol.com allerlei tips paraat om de titelopbouw voor de producten te verbeteren en veelvoorkomende zoekwoorden, waarvan het platform weet dat ze goed converteren. Die zijn te vinden op partnerplatform.bol.com.

Partners hebben toegang tot een eigen verkoopaccount waarin het assortiment wordt toegevoegd, bestellingen worden geplaatst en behandeld maar waar ook een verkoopanalyse beschikbaar is. Zo is per partner in te zien naar welke artikelen het meest werd gezocht en hoe vaak producten werden gekocht. Dankzij de data van bol.com wordt voor ondernemers ook duidelijk hoe goed ze het doen ten opzichte van de concurrentie.

Voor ondernemers die meer dan 200 artikelen verkopen, adviseert bol.com om je eigen webshop te integreren met die van bol.com via een API koppeling. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de productomschrijvingen door te zetten, maar ook om de voorraad en de verkoopprijzen te beheren.

Assortiment uitbreiden

Doordat bol.com steeds meer inzichten deelt met verkooppartners, kunnen zij hun winkel bij bol.com constant verbeteren en groeien via het platform. Zo deelt bol.com om de drie of vier maanden wat de ‘white en grey spots’ zijn. Dit zijn producten waar consumenten naar zoeken, maar die nog niet worden aangeboden via het platform. Ondernemers weten zo precies wat een lucratieve uitbreiding is van hun assortiment en vullen die verkoopkansen snel in.

Onderscheiden van andere platformondernemers

Om in de smaak te vallen bij consumenten is het niet per se nodig om de laagste prijs aan te bieden. Ook levertijd is belangrijk voor conversie. Consumenten zijn vaak best bereid iets meer te betalen, als ze een bestelling dan sneller in huis hebben, weet bol.com uit ervaring.

Naast prijs en levertijd is service uiteraard een belangrijk aspect; kun je waarmaken wat je je klant belooft en daarmee aan zijn of haar verwachtingen voldoen?

Naast een uniek assortiment kun je je dus onderscheiden bij bol.com op deze vlakken: prijs, levertijd en service.