Primark-medewerkers sturen petitie naar directie: ‘Reorganisatie mag geen doorgang vinden’

De geplande reorganisatie bij Primark is schadelijk voor werknemers. Dat is de boodschap van een petitie die vandaag naar de directie van de modeketen wordt gestuurd, en die door circa 160 personeelsleden werd ondertekend. Dat blijkt uit een persbericht van vakbond FNV.

De medewerkers, leden van vakbond FNV die verenigd zijn in de groep PrimarkFamily, willen voorkomen dat Primark binnenkort 240 werknemers ontslaat. Dat plan staat al zeker sinds begin maart. Vooral functies in het winkelmanagement zouden worden geschrapt ‘om de structuur te vereenvoudigen’, zo zei een woordvoerder van Primark destijds tegenover Nu.nl. Tegelijkertijd met de ontslagen worden er echter tweehonderd nieuwe vacatures geopend. Volgens FNV wil Primark zo bezuinigen op salarissen: startende werknemers beginnen veelal onderaan de loonschaal.

Ook werknemers zien het zo. “Primark wil deze reorganisatie doorvoeren om mensen straks opnieuw aan te kunnen nemen, maar dan voor een lager loon,” aldus een van de personeelsleden in het persbericht. Tegelijkertijd zullen straks netto ook minder collega’s zijn. “Het is vaak zo druk in de winkel. Het is al moeilijk om nieuwe collega’s te vinden, en nu ook nog dit.”

Als de reorganisatie toch doorgaat wil de FNV dat er afspraken worden gemaakt waardoor zo veel mogelijk huidige werknemers bij Primark kunnen blijven werken zonder dat hun arbeidsvoorwaarden verslechteren.