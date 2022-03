FNV waarschuwt: dertig procent winkelmedewerkers komt niet rond van loon

Een derde van de Nederlandse winkelmedewerkers komt niet rond van hun salaris. Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV onder 941 personeelsleden van verschillende winkelbedrijven. In dezelfde enquête zegt in totaal driekwart van alle winkelmedewerkers ontevreden te zijn over het loon dat zij verdienen.

Het onderzoek volgt op een periode van onrust in het winkellandschap: de afgelopen tijd vonden meerdere protesten plaats bij winkels en distributiecentra waarbij werknemers hun onvrede uitten over hun salaris en werkomstandigheden. Vrijdag staakte het personeel van slijterij Gall & Gall om een loonsverhoging af te dwingen. Eerder deze maand lieten medewerkers van een distributiecentrum van H&M van zich horen. Vanuit modeketen Primark kreeg FNV klachten over het plan om 240 werknemers te ontslaan en 200 nieuwe personeelsleden aan te nemen. Volgens FNV wil Primark zo bezuinigen op salarissen: startende werknemers beginnen veelal onderaan de loonschaal.

Volgens FNV verdient ‘het gros van de mensen’ het Nederlands minimumloon van 10,50 euro bruto per uur. Voor mensen met meer ervaring ligt het salaris ‘enkele dubbeltjes of enkele euro’s hoger’, stelt de vakbond. “Zeker met de steeds hogere enerierekening en stijgende huurprijzen kom je daar steeds moeilijker van rond,” aldus Linda Vermeulen, bestuurder van FNV Handel, in een persbericht. In de enquête geeft bijna de helft van de respondenten inflatiecorrectie op als belangrijkste reden om een hoger loon te eisen.

Late roosters en flexcontracten

Naast de hoogte van de salarissen zijn ook roosters en contractvormen onderwerp van zorg. Roosters worden bij veertien procent van de respondenten pas een week van tevoren bekendgemaakt, wat het voor werknemers lastig maakt om te plannen. Daarnaast geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat er binnen hun bedrijf standaard met een grote groep flexkrachten wordt gewerkt, die lang niet altijd in vaste dienst worden genomen.

“Veel winkelketens klagen over een ‘personeelstekort’. Maar dat houden zij zelf bewust in stand,” verklaart Vermeulen in het persbericht. Volgens Vermeulen doen werkgevers te weinig om werknemers aan te trekken en te behouden. “De werknemers hebben ons in de enquête duidelijk laten weten wat de oplossing is: een hoger loon, normale roosters en meer vaste banen.”