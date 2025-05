'Problemen bij Lanvin Group nu moederbedrijf activa wil verkopen'

Fosun International, het Chinese conglomeraat achter de Lanvin Group, lijkt een moeilijke fase door te maken in zijn poging om een wereldwijd luxeportfolio op te bouwen. De afgelopen tien jaar nam Fosun bekende merken als Lanvin, Wolford en St. John Knits over, maar overweegt nu om delen van zijn mode-investeringen te verkopen. Dit onderstreept hoe lastig het is om financiële ambities te vertalen naar echt succes in de modewereld.

Centraal in deze uitdagingen staat het Franse modehuis Lanvin – het oudste couturemerk van het land. Hoewel de eerste collectie van modeontwerper Peter Copping in januari positief werd ontvangen, blijft het merk worstelen met zijn relevantie. Ooit het pronkstuk van Fosuns luxestrategie, lijkt Lanvin zijn glans verloren te hebben sinds het vertrek van sterontwerper Alber Elbaz in 2015. Volgens The New York Times ligt het merk sinds die tijd “aan de beademing”. Of Coppings werk ook aanslaat bij het winkelend publiek, moet nog blijken.

Fosun nam Lanvin in 2018 over en bracht het onder in de Lanvin Group, samen met andere modehuizen. Het idee was schaalvoordelen te benutten en de groep klaar te stomen voor een beursgang. Maar tegenvallende resultaten, veel wisselingen in het creatieve team en problemen met de merkpositionering hebben de vooruitgang vertraagd.

2024: Een jaar van verandering

Toch sprak Zhen Huang, CEO van Lanvin Group, in april van een omslagjaar. “Hoewel de marktomstandigheden uitdagend waren, hebben we belangrijke stappen gezet om onze merken te versterken, efficiënter te werken en een basis te leggen voor duurzame groei,” aldus Huang. Hij verwees naar het vernieuwde creatieve team en een strakkere uitvoering van de strategie als reden voor optimisme.

Toch zijn er binnen de modewereld twijfels. Critici merken op dat Lanvin Group zich meer lijkt te verschuilen achter "economische omstandigheden," terwijl concurrenten als Burberry intern de koers scherper bijsturen. Burberry’s nieuwe CEO Joshua Schulman kiest bijvoorbeeld voor zelfreflectie en ingrijpende veranderingen, ondersteund door creatief directeur Daniel Lee. De vraag is of Lanvin’s adjunct-directeur Siddhartha Shukla en Copping ook zo’n koers durven te varen.

Volgens modevakblad Miss Tweed overweegt Fosun inmiddels stilletjes om niet alleen modehuizen af te stoten, maar ook tastbare bezittingen zoals gebouwen en fabrieken te verkopen. Dit wijst op meer dan alleen kostenbesparing – het duidt op een mogelijke terugtrekking uit langetermijninvesteringen in de luxemarkt.

Het moment is ongunstig: de wereldwijde vraag naar luxeproducten daalt, vooral in China en Europa. Handelsspanningen en veranderende consumententrends maken het moeilijk voor merken zonder een sterk verhaal of duidelijke identiteit om overeind te blijven.

Wat ooit begon als een ambitieuze stap van Fosun in de luxe-industrie, dreigt nu een voorbeeld te worden van overschatting en gebrekkig inzicht in de markt.

Meer dan schaal: begrip van luxe is cruciaal

Een succesvolle modegroep bouwen draait niet alleen om het verzamelen van merken. Zonder een diep begrip van wat een merk uniek maakt, loop je het risico dat je decennialang opgebouwde erfgoed verwatert tot iets dat nauwelijks nog relevant is.

Met dalende verkoopcijfers en toenemende druk staat Lanvin op een kantelpunt. Of het merk verkocht wordt, nieuwe investeringen krijgt of zijn plek in de markt weet te heroveren, is nog onduidelijk. Veel zal afhangen van de herfstcollectie van 2025 van Copping. Sommigen hopen dat deze collectie de heropleving van Lanvin zal inluiden – anderen vrezen dat het juist het bewijs zal zijn dat het merk slechts een schim is van wat het ooit was.