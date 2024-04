PVH Corp. verdrievoudigt nettowinst in boekjaar 2023

Het Amerikaanse kledingconcern PVH Corporation houdt zijn omzet stabiel in boekjaar 2023/24, maar weet opnieuw de winst aanzienlijk te vergroten. De winstverwachtingen, die in het derde kwartaal omhoog werden bijgesteld, worden ruimschoots gehaald.

In de laatste drie maanden van het boekjaar 2023/24 behaalt PVH Corp. een totale omzet van 2,5 miljard Amerikaanse dollar en ligt daarmee gelijk aan het niveau van een jaar eerder. Het moederbedrijf van onder andere Calvin Klein en Tommy Hilfiger eindigt in het hele boekjaar op een totale omzet van 9,2 miljard dollar, omgerekend 8,6 miljard euro. De jaaromzet groeit met twee procent.

De groei van de jaaromzet wordt volgens het bedrijf tegengewerkt door de dalende verkopen (min 18 procent) bij de Heritage Brands. Tommy Hilfiger groeit zijn omzet daarentegen met 4 procent. Internationaal groeit het merk met 3 procent. Calvin Klein boekt een omzetplus van 7 procent en groeit internationaal 10 procent.

PVH Corp. behaalt bijgestelde winstverwachtingen ruimschoots in boekjaar 2023

Onderaan de streep weet PVH Corp. de nettowinst in het laatste kwartaal te verdubbelen van 138,7 miljoen naar 271,8 miljoen dollar. Daarmee is de optelsom voor de jaarwinst compleet. Het modeconglomeraat schrijft een nettowinst van 663,6 miljoen dollar (618,4 miljoen euro) in de boeken en behaalt daarmee de bijgestelde winstverwachtingen. De winst per aandeel komt neer op 10,76 dollar, ongeveer één dollar meer dan verwacht.

Vooruitkijkend op het volgende boekjaar verwacht het moederbedrijf van Calvin Klein en Tommy Hilfiger een omzetdaling tussen de 6 en 7 procent. In deze voorspellingen wordt rekening gehouden met een daling van 2 procent die in verband staat met de verkoop van drie Heritage Brands. Voor het eerste kwartaal verwacht het bedrijf een omzetdaling van 11 procent, inclusief een daling van 3 procent door de verkoop van drie Heritage-merken.

PVH Corp. liet in november 2023 weten drie merken uit zijn portfolio te verkopen. De merken Warners, Olga en True & Co brachten het bedrijf toen 160 miljoen dollar op. De opbrengst van de verkoop werd vervolgens gebruikt om eigen aandelen in te kopen. Door aandelen in te kopen staan er minder aandelen in het algemeen uit. Hierdoor hoeft de winst over minder aandelen en/of aandeelhouders te worden verdeeld waardoor de winst per aandeel stijgt. Dit heeft vaak ook een positieve invloed op de koers van het bedrijf.