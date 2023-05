Ralph Lauren’s groei stagneerde in 2023, maar niet op de Aziatische markt

Succes in de Europese en Aziatische markt was bij Ralph Lauren Corporation tijdens boekjaar 2023 verantwoordelijk voor een omzetplus van vier procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De omzet kwam over het gehele boekjaar uit op 6,4 miljard dollar (6 miljard euro).

Bij het naar buiten brengen van de resultaten van het derde kwartaal gaf Ralph Lauren nog aan een omzetgroei van acht procent voor boekjaar 2023 te verwachten. Tijdens het vierde kwartaal was de omzet met 1,5 miljard dollar (1,4 miljard euro) echter slechts één procent hoger dan tijdens dezelfde periode een jaar geleden (negen procent gecorrigeerd voor inflatie).

In Europa steeg de omzet tijdens boekjaar 2023 op basis van vergelijkbare gegevens en bij constante valuta met vijftien procent tot 2 miljard dollar (1,9 miljard euro). In Azië stegen de opbrengsten volgens dezelfde berekeningen met een vierde, tot 1,4 miljard dollar (1,3 miljard euro). In Noord Amerika bleef de groei relatief achter. De omzet steeg hier met drie procent tot 3 miljard.

De brutowinst kwam voor het gehele boekjaar uit op 4,2 miljard dollar (3,9 miljard euro). Het nettoresultaat bedroeg 523 miljoen dollar (487 miljoen euro). De nettowinst in het vierde kwartaal van kwam uit op 32 miljoen dollar (29,8 miljoen euro).

Voor boekjaar 2024 verwacht Ralph Lauren op basis van constante valuta een netto-omzetgroei van in de lage enkele cijfers. Voor het eerste kwartaal verwacht de onderneming een gelijkblijvende tot lichte stijging ten opzichte van vorig jaar bij constante valuta.

Tijdens boekjaar 2022 steeg de omzet bij Ralph Lauren nog met 41 procent jaar op jaar, naar 6,2 miljard dollar (5,78 miljard euro).