Rechter: Harde lockdown in Nederland mag gehandhaafd blijven

De harde lockdown in Nederland mag gehandhaafd worden, zo blijkt uit de uitspraak van een voorzieningenrechter in Den Haag in een kort geding. De eisers in het kort geding hadden gevraagd de maatregelen te schorsen of buiten werking te stellen.

Eisers wilden daarbij dat de maatregelen die vóór 19 december 2021 golden weer in zouden gaan. Dit zou betekenen dat niet-essentiële retail en horeca weer gedeeltelijk open zou mogen, maar ook de cultuur en sportsector. Helaas gaat dit dus nu niet op. Volgende week wordt er meer nieuws verwacht over de huidige coronamaatregelen die tot en met 14 januari lopen. Eerder deze week temperde OMT-lid Marc Bonten al de verwachtingen dat er geen grote versoepelingen mogelijk zullen zijn.

In de uitspraak van de rechter is te lezen dat er alleen plaat is voor ingrijpen als evident is dat de Staat onjuiste keuzes maakt. “De Staat laat zich steeds voorzien van deskundig advies van het OMT. Het OMT heeft de lockdown geadviseerd en de Staat mag zijn beleid op dat advies afstemmen.” Daarbij heeft de Staat beoordelingsvrijheid bij de keuzen die hij noodzakelijk vindt in het algemeen belang, in het bijzonder als het gaat om preventieve maatregelen op het gebied van gezondheid, zo is te lezen in de uitspraak.

De retailsector wil zo snel mogelijk open. Eerder deze week meldde brancheorganisatie INretail al dat de omzetschade in de miljarden euro’s loopt. Kort daarna meldde de branche dat de sector bereid is extra maatregelen te nemen zodat een heropening naar voren wordt gehaald. Denk hierbij aan de coronapas, minder klanten per vierkante meter en winkelen op afspraak.