CEO’s Nederlandse winkelketens: ‘Open de retail, de koek is op bij onze mensen’

De retail in Nederland moet weer open. Dat schrijven de CEO’s van dertien Nederlandse winkelketens, waaronder Ziengs Retail, We Fashion en de Van Uffelen Groep. Het winkelpersoneel is de moed aan het verliezen, terwijl de omzet weglekt naar winkels in buurlanden en internationale e-tailers, zo waarschuwen de CEO’s in een persbericht. Het bericht werd ook in de vorm van een brief naar Kamerleden verstuurd.

“De koek is op bij onze mensen,” zo is in het bericht te lezen. “Zij krijgen geen perspectief en zien enkel achteruitgang van hun geleverde inzet. De mentale klap voor hen is harder dan ooit gezien het feit dat zij al twee jaar het maximale geven om de pandemie het hoofd te bieden.” De CEO’s zien ‘groeiende verzuimcijfers’ en ‘meer gesprekken met bedrijfsartsen’ onder werknemers, zo schrijven ze. Het heropenen van winkels is volgens hen nodig om het werkplezier, de geestelijke gezondheid en de inkomsten van personeel te waarborgen.

Tegelijkertijd verdwijnt de omzet van de retailers naar ‘de lokale winkelier in de buurlanden’ en ‘internationale tycoons’, aldus de CEO’s. “Deze dragen niet bij aan de Nederlandse economie en onze belastingen.” De huidige coronamaatregelen doen schade aan de Nederlandse binnensteden en periferieën en zullen de economie ‘drastisch veranderen’, zo staat in het persbericht.

De CEO’s van de winkelketens pleiten ervoor om winkels te heropenen met een anderhalve meterregel en een mondkapjesplicht. Ook zeggen ze open te staan voor ‘andere maatregelen vanuit politieke overwegingen’. Naast Ziengs, We Fashion en de Van Uffelen Groep werd het persbericht onderschreven door de CEO’s van Takko Fashion, Shoeby, Only for Men, Jeans Centre, Scapino, America Today, MS Mode, Score, Chasin’ en Wibra.