Rechter in Delaware versnelt proces Tiffany tegen LVMH, rechtszaak is in januari

Rechter in...

De rechtbank van de Amerikaanse staat Delaware heeft het proces van Tiffany & Co. tegen LVMH versneld. Dat gebeurde op verzoek van de juwelier. De rechtszaak zal - ondanks tegenwerpingen van LVMH - op vijf januari van start gaan, zo is in een persbericht van Tiffany te lezen.

Tiffany eist van LVMH dat het zich houdt aan de contractuele verplichtingen rondom de overnamedeal ter waarde van ruim 16 miljard dollar die het in november 2019 met de juwelier aanging. LVMH gaf begin deze maand aan de overname van Tiffany niet op korte termijn te kunnen afronden, waarop Tiffany naar de rechter stapte. Het bedrijf verdenkt LVMH ervan de overname uit te willen stellen om in de tussentijd een lagere overnameprijs af te dwingen.

Roger Farah, bestuursvoorzitter van Tiffany, stelt in het persbericht dat de beslissing van het hof om het proces te bespoedigen ‘gewaardeerd’ wordt. Hij zegt te hopen dat de uitspraak van de rechter in januari het Tiffany ‘in staat stelt om ons bedrijf en onze aandeelhouders te beschermen. We zullen tegenover de rechtbank aantonen dat LVMH duidelijk haar verplichtingen onder een geldige en bindende overeenkomst niet nakomt’.